Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 04 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Israel vai participar na Eurovisão 2026, Espanha e Países Baixos de fora

04 dez, 2025 - 17:54 • Fábio Monteiro , João Malheiro

Espanha e Países Baixos não participarão na Eurovisão 2026, após decisão da organização de manter Israel no concurso. A Assembleia da UER aprovou novas regras para mitigar polémicas.

A+ / A-

[Em atualização.]

Espanha e Países Baixos confirmaram esta quinta-feira que não participarão na edição de 2026 do Festival Eurovisão da Canção, após a União Europeia de Radiodifusão (UER) aprovar a manutenção de Israel no concurso.

A decisão foi tomada durante a 95.ª Assembleia Geral da organização, que decorreu em Genebra.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Pelo que a Renascença a apurou, a RTP irá tomar ainda hoje uma posição sobre este caso.

A UER, que reúne 113 emissoras de 56 países, aprovou por maioria simples um novo pacote de medidas para tentar garantir a integridade da votação no festival e responder às preocupações levantadas por vários membros sobre a presença de Israel.

A votação foi feita por país e não por emissora, totalizando 56 votos.

Espanha e Países Baixos já tinham manifestado a intenção de abandonar o concurso se Israel fosse mantido. A confirmação da retirada espanhola foi dada esta quinta-feira pela RTVE, que acompanhou a decisão neerlandesa.

Por outro lado, países como Suíça, Áustria e Alemanha indicaram que deixariam o concurso caso Israel fosse excluído.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 04 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975