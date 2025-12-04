Israel vai participar na Eurovisão 2026, Espanha e Países Baixos de fora

[Em atualização.]

Espanha e Países Baixos confirmaram esta quinta-feira que não participarão na edição de 2026 do Festival Eurovisão da Canção, após a União Europeia de Radiodifusão (UER) aprovar a manutenção de Israel no concurso.

A decisão foi tomada durante a 95.ª Assembleia Geral da organização, que decorreu em Genebra.

Pelo que a Renascença a apurou, a RTP irá tomar ainda hoje uma posição sobre este caso.

A UER, que reúne 113 emissoras de 56 países, aprovou por maioria simples um novo pacote de medidas para tentar garantir a integridade da votação no festival e responder às preocupações levantadas por vários membros sobre a presença de Israel.

A votação foi feita por país e não por emissora, totalizando 56 votos.

Espanha e Países Baixos já tinham manifestado a intenção de abandonar o concurso se Israel fosse mantido. A confirmação da retirada espanhola foi dada esta quinta-feira pela RTVE, que acompanhou a decisão neerlandesa.

Por outro lado, países como Suíça, Áustria e Alemanha indicaram que deixariam o concurso caso Israel fosse excluído.