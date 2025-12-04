Israel vai participar na Eurovisão 2026, Espanha e Países Baixos de fora

Espanha e Países Baixos confirmaram esta quinta-feira que não participarão na edição de 2026 do Festival Eurovisão da Canção, após a União Europeia de Radiodifusão (UER) aprovar a manutenção de Israel no concurso.

A decisão foi tomada durante a 95.ª Assembleia Geral da organização, que decorreu em Genebra.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Em comunicado enviado à Renascença, a RTP não fez qualquer tomada de posição relativamente de Israel. Confirmou apenas que irá participar na edição do festival no próximo ano.

"Foi votada esta tarde em Assembleia Geral da EBU a alteração às regras de votação no Festival Eurovisão da Canção, edição de 2026, no sentido de reforçar a confiança e a transparência e garantir a neutralidade do evento. A RTP, assim como a larga maioria de países membros, votou a favor da alteração das regras que permitem que os países participem na próxima edição do Festival Eurovisão da Canção com um maior grau de confiança nos resultados das votações.Com base nesta decisão da EBU, detentora do Festival Eurovisão da Canção, a RTP vai participar na edição do Festival Eurovisão da Canção 2026, em Viena de Áustria."

A UER, que reúne 113 emissoras de 56 países, aprovou por maioria simples um novo pacote de medidas para tentar garantir a integridade da votação no festival e responder às preocupações levantadas por vários membros sobre a presença de Israel.

A votação foi feita por país e não por emissora, totalizando 56 votos.

Espanha e Países Baixos já tinham manifestado a intenção de abandonar o concurso se Israel fosse mantido. A confirmação da retirada espanhola foi dada esta quinta-feira pela RTVE, que acompanhou a decisão neerlandesa.

Por outro lado, países como Suíça, Áustria e Alemanha indicaram que deixariam o concurso caso Israel fosse excluído.