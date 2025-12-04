Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 04 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Israel vai participar na Eurovisão 2026, Espanha e Países Baixos de fora

04 dez, 2025 - 17:54 • Fábio Monteiro , João Malheiro

Espanha e Países Baixos não participarão na Eurovisão 2026, após decisão da organização de manter Israel no concurso. A Assembleia da UER aprovou novas regras para mitigar polémicas.

A+ / A-

Espanha e Países Baixos confirmaram esta quinta-feira que não participarão na edição de 2026 do Festival Eurovisão da Canção, após a União Europeia de Radiodifusão (UER) aprovar a manutenção de Israel no concurso.

A decisão foi tomada durante a 95.ª Assembleia Geral da organização, que decorreu em Genebra.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Em comunicado enviado à Renascença, a RTP não fez qualquer tomada de posição relativamente de Israel. Confirmou apenas que irá participar na edição do festival no próximo ano.

"Foi votada esta tarde em Assembleia Geral da EBU a alteração às regras de votação no Festival Eurovisão da Canção, edição de 2026, no sentido de reforçar a confiança e a transparência e garantir a neutralidade do evento. A RTP, assim como a larga maioria de países membros, votou a favor da alteração das regras que permitem que os países participem na próxima edição do Festival Eurovisão da Canção com um maior grau de confiança nos resultados das votações.Com base nesta decisão da EBU, detentora do Festival Eurovisão da Canção, a RTP vai participar na edição do Festival Eurovisão da Canção 2026, em Viena de Áustria."

A UER, que reúne 113 emissoras de 56 países, aprovou por maioria simples um novo pacote de medidas para tentar garantir a integridade da votação no festival e responder às preocupações levantadas por vários membros sobre a presença de Israel.

A votação foi feita por país e não por emissora, totalizando 56 votos.

Espanha e Países Baixos já tinham manifestado a intenção de abandonar o concurso se Israel fosse mantido. A confirmação da retirada espanhola foi dada esta quinta-feira pela RTVE, que acompanhou a decisão neerlandesa.

Por outro lado, países como Suíça, Áustria e Alemanha indicaram que deixariam o concurso caso Israel fosse excluído.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 04 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975