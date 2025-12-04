Mundial de Clubes, flotilha e bebé reborn. O que “googlaram” os portugueses este ano?

A pesquisa que os portugueses mais fizeram em 2025 foi “Mundial de Clubes”. É o que indicam as estatísticas da Google divulgadas esta quinta-feira.

Segundo o comunicado da tecnológica, o campeonato de futebol que se realizou entre junho e julho, nos Estados Unidos, foi um dos assuntos que suscitou maior interesse, a julgar pelos termos mais pesquisados.

Em segundo lugar, aparece a pesquisa do termo "apagão", relacionado com a falta de luz generalizada registada a 28 de abril. Olhando para as pesquisas Google também é fácil perceber que este foi um ano de eleições, pois entre os termos mais pesquisados aparece o termo “Resultados autárquicas” e “Eleições legislativas”. A fechar o "top ten" desta categoria está a pesquisa do termo “Labubu”.

A Google considera que estas estatísticas não são “uma compilação de palavras-chave”, mas sim “uma espécie de termómetro social e cultural que traça o mapa das preocupações, tendências e fascínios dos residentes no país”.

“Em 2025, este retrato digital mostrou um mundo em constante transformação onde a tecnologia, política, cultura pop e curiosidades inesperadas se misturaram”, lê-se na nota enviada às redações.

Na categoria de pesquisa “O que é”, em primeiro lugar está o termo “O que é turbossexual”, em segundo “o que é uma flotilha” e, em terceiro lugar, "o que é bebé reborn".

Turbossexual foi um termo que entrou na atualidade portuguesa no início do ano quando o filho de Diogo Infante assumia-se na rede social Instagram como “turbossexual”. O termo, desconhecido por muitos, designa alguém que se interessa sexualmente por muitas pessoas. No entanto, o filho do ator esclareceu depois tratar-se de uma brincadeira, dado que é um apaixonado por carros.

Já o termo flotilha ganhou visibilidade já nos últimos meses quando várias embarcações se dirigiam a Gaza, com o propósito de levarem ajuda humanitária.

“O que é bebé reborn”, a fechar este top 3, refere-se a um boneco que imita de forma muito realista os bebés.

Na lista de falecidos mais pesquisados, o ano é dominado pela procura por Diogo Jota, Jorge Costa e Nuno Guerreiro. Em quarto surge o primeiro nome internacional, Papa Francisco.

Num ano com duas eleições, na categoria “como” lidera a pesquisa “Como saber onde votar?”, em segundo “como funciona o Elevador da Glória” e, em terceiro, “como funciona o IRS Jovem”.