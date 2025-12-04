Museu da Farmácia mostra documentos ligados ao julgamento de Nuremberga

80 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, chega esta quinta-feira às salas de cinema “Nuremberga”, o filme protagonizado por Rami Malek e Russell Crowe que mergulha na história do famoso julgamento dos responsáveis da Alemanha nazi derrotada na guerra.

Baseado em factos reais, no filme escrito e realizado por James Vanderbilt, o ator Rami Malek assume papel de Douglas Kelley, o psiquiatra do exército norte-americano que foi encarregue de avaliar o estado mental dos principais líderes nazis, incluindo Hermann Göring - interpretado por Russell Crowe.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Uma parte da história de Nuremberga pode ser vista em Lisboa, fora do grande ecrã, no Museu da Farmácia, em Lisboa. No seu acervo o museu guarda documentos originais de detenção de oficiais nazis, entre os quais o do médico de Hitler, Hermann Schmitz.

O diretor João Neto, diz ao Ensaio Geral, da Renascença que “o Museu da Farmácia tem também documentos dos maiores responsáveis pelas experiências médicas” levadas a cabo pelo regime de Hitler.

Além disso, “o Museu da Farmácia tem peças que foram doadas por um farmacêutico de 19 anos, que esteve em Buckenwald”, um dos campos de concentração e que retratou a libertação.