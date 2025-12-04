Museu da Farmácia mostra documentos ligados ao julgamento de Nuremberga

04 dez, 2025 - 14:34 • Maria João Costa
80 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, chega esta quinta-feira às salas de cinema “Nuremberga”, o filme protagonizado por Rami Malek e Russell Crowe que mergulha na história do famoso julgamento dos responsáveis da Alemanha nazi derrotada na guerra.
Baseado em factos reais, no filme escrito e realizado por James Vanderbilt, o ator Rami Malek assume papel de Douglas Kelley, o psiquiatra do exército norte-americano que foi encarregue de avaliar o estado mental dos principais líderes nazis, incluindo Hermann Göring - interpretado por Russell Crowe.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Uma parte da história de Nuremberga pode ser vista em Lisboa, fora do grande ecrã, no Museu da Farmácia, em Lisboa. No seu acervo o museu guarda documentos originais de detenção de oficiais nazis, entre os quais o do médico de Hitler, Hermann Schmitz.
O diretor João Neto, diz ao Ensaio Geral, da Renascença que “o Museu da Farmácia tem também documentos dos maiores responsáveis pelas experiências médicas” levadas a cabo pelo regime de Hitler.
Além disso, “o Museu da Farmácia tem peças que foram doadas por um farmacêutico de 19 anos, que esteve em Buckenwald”, um dos campos de concentração e que retratou a libertação.
Recorde-se que os julgamentos de Nuremberga decorreram entre dezembro de 1946 e agosto de 1947. “Foi extremamente importante para a democracia a existência deste julgamento”, aponta João Neto.
“É referido no filme que a vontade era de fuzilamento ou enforcamento sem julgamento, mas nós não podíamos ser iguais a esses bárbaros e daí o julgamento, e este filme é importante exatamente por isso, porque aponta o dedo. A lei tinha de ser cumprida. Faz parte da democracia. É pela democracia que tínhamos que julgar estas pessoas, e é isso que levou exatamente à existência deste espólio no Museu da Farmácia”, explica o diretor.
Mas o Museu da Farmácia guarda muitas outras preciosidades ligadas à Segunda Guerra Mundial. João Neto recorda o momento do Desembarque da Normandia que pôs fim à guerra, um episódio no qual eram esperadas muitas vítimas.
“Isso desenvolveu toda a investigação dos antibióticos da penicilina. A sua descoberta é acelerada exatamente porque estava previsto, infelizmente, um grande número de feridos e de mortos no desembarque da Normandia, e o Museu da Farmácia tem uma cultura de penicilina feita e assinada pelo Professor Fleming”, diz João Neto.
O Museu da Farmácia foi inaugurado em 1996 em Lisboa e conta com um polo na cidade do Porto desde 2010.