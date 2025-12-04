Ouvir
Rosalía anuncia dois concertos em Portugal

04 dez, 2025 - 13:32 • Beatriz Pereira

A artista catalã anunciou a sua digressão mundial, em promoção do mais recente álbum "Lux".

[em atualização]

Rosalía, a artista catalã vencedora de quatro Grammys, vai regressar a Portugal no próximo ano para dois concertos no Meo Arena, em Lisboa, nos dias 8 e 9 de abril.

A digressão está inserida em torno do novo álbum da artista, "Lux", lançado a 7 de novembro, que somou mais de 42 milhões de reproduções em apenas 24 horas, na plataforma Spotify.

Lux Tour 2026 é a maior digressão da cantora, com 42 concertos marcados em 17 países. A primeira data acontece a 16 de março, em Lyon, e vai passar em lugares como Madrid, Barcelona — sua terra natal — Berlim e Londres. Já fora da Europa, Rosalía anunciou concertos em vários estados dos Estados Unidos e ainda alguns países da América Latina. A última data acontece a 3 de setembro, em Porto Rico.

Os bilhetes para os concertos, organizados pela promotora Live Nation, vão estar disponíveis através do website oficial de cantora. Os bilhetes são colocados à venda a 9 de dezembro, em pré-venda. A venda ocorre dois dias depois, a 11 de dezembro. Não foram, ainda, divulgados os preços dos espetáculos.

