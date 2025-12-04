Vila do Conde com centenas de presépios artesanais em exposição até 23 de dezembro

É um dos eventos mais aguardados por colecionadores e amantes das artes tradicionais portuguesas e foi inaugurado esta quarta-feira.

A Exposição/Venda “Presépios de Portugal” reúne cerca de 80 artesãos de todo o país no Auditório Municipal de Vila do Conde com aquela que a tradição mais natalícia dos portugueses: o presépio.

Com todas as formas e feitios, estão expostos largas centenas de presépios artesanais, naquela que é a 25ª edição da iniciativa promovida pela Associação para a Defesa do Artesanato e Património de Vila do Conde, entidade responsável também pela Feira Nacional de Artesanato que acontece em julho e agosto.

Neste mês de dezembro pode apreciar presépios feitos a partir dos mais variados materiais estilos, como adianta à Renascença Felicidade Ramos, membro da direção da Associação para a Defesa do Artesanato e Património de Vila do Conde.

“Há presépios em barro, madeira, cortiça, tecido, metal e até em papel, sendo que a cerâmica e o barro são o nosso prato forte. Temos artesãos oriundos de várias localidades do país, portanto, eu posso também assegurar que as diferentes formas de representar o presépio estão aqui também presentes na nossa exposição”, revela.

O certame acaba por ser um ponto de encontro para colecionadores e também compradores, proporcionando ainda uma alternativa original para presentes de Natal.

“A título de exemplo, posso dizer que no ano passado tivemos cerca de 2.000 presépios em disposição e à venda, quer no Auditório Municipal de Vila do Conde, quer na nossa loja online em presépiosportugal.com. Venderam-se quase todas as peças, o que é motivo de satisfação não só para nós organizadores, mas sobretudo para os cerca de 80 artesãos de todo o país que participam neste evento. Esta iniciativa aconteceu porque fomos percebendo, ao longo do tempo, que há imensos colecionadores de presépios no nosso país que andam sempre à procura das novidades e daquele presépio que ainda falta para completar a coleção”, refere Felicidade Ramos.

De acordo com a nota emitida pela Associação para a Defesa do Artesanato e Património de Vila do Conde, “a tradição de montar o presépio, profundamente enraizada na cultura portuguesa, remonta à Idade Média e foi amplamente difundida pela ação franciscana. Ao longo dos séculos, o presépio transformou-se numa expressão artística identitária, refletindo o território, a criatividade popular e o olhar de cada artesão sobre a Natividade. Em Portugal, destaca-se pela riqueza de materiais - barro, madeira, cortiça, tecido, metal, papel - e pela presença de figuras e cenários que evocam tanto o imaginário religioso como costumes e profissões tradicionais, tornando cada peça única e carregada de simbolismo”.

O evento decorre até 23 de dezembro de 2025, no Auditório Municipal de Vila do Conde, com entrada livre.