“World Tourism Film Awards". Vídeos de turismo do mundo em festival na cidade de Guimarães

A 37.ª edição do “World Tourism Film Awards” vai realizar-se pela primeira vez em Portugal e Guimarães será o palco, esta quinta-feira e na sexta, deste evento internacional que distingue os melhores vídeos de turismo do mundo. Portugal recebeu nove distinções.

A iniciativa é organizada pelo Comité Internacional de Festivais de Filmes de Turismo (CIFFT) e pelo Município de Guimarães, com o apoio da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte e distingue as melhores produções audiovisuais, reforçando o papel do vídeo como ferramenta estratégica na promoção de destinos, produtos e serviços turísticos.

Em declarações à Renascença, o secretário-geral do CIFFT, Hugo Marcos, diz que a cidade de Guimarães acolheu o evento de “forma positiva” e que “é uma região que está repleta de atributos para receber este tipo de eventos já que é um município que vai ser a capital Europeia Verde 2026”.

O responsável considera a presença do festival em Portugal pela primeira vez “um motivo de orgulho para todos”.

Hugo Marcos refere que o evento se encaixa perfeitamente na cidade porque “este ano, há uma competição nova, o GreenWorking Awards, que vai premiar o melhor filme de mensagem sustentável, o melhor filme de produção sustentável e o melhor filme que reúne ambas as condições”.

Ao longo dos dois dias de festival, espera-se uma “repercussão mediática e um reconhecimento da marca Portugal, da marca Porto e Norte e da marca Guimarães”.

O festival premeia os cinco melhores vídeos em cinco categorias: Promoção de Cidades, Promoção de Regiões, Promoção de Países, Produtos Turísticos e Serviços Turísticos.

Além destas categorias são ainda atribuídas duas distinções especiais: o Tourism Press Award e, este ano pela primeira vez, os GreenWorking Awards.

Hugo Marcos explica que os “World Tourism Film Awards” são um circuito de festivais internacionais onde os vários filmes “vão participar ao longo do circuito” dessa forma vão ganhando pontos e esses “pontos vão para os rankings e estes rankings são os que determinam depois os 5 melhores filmes de turismo do mundo” nas cinco categorias.

Portugal conta com nove prémios e foi distinguido nas cinco categorias principais e numa das especiais.

Na categoria Produtos Turísticos, destacou-se com os projetos “Portugal's Unwritten Recipe”, apresentado pelo Turismo de Portugal, “Red Cherry”, apresentado pelo Município do Fundão, e com “Speechless”, do Município de Manteigas, conseguindo assim o primeiro, o terceiro lugar e o quinto lugar na categoria, respetivamente.

O projeto “Feel With Us”, da PORTUGALNTN, Lda conseguiu o terceiro lugar na categoria de Serviços Turísticos.

Já nas categorias de Promoção de Países e de Cidades, Portugal conseguiu dois quartos lugares com os projetos “Portugal is Art”, apresentado pelo Turismo de Portugal, e “Be embraced.”, apresentado pelo Município de Oleiros.

Na categoria de Promoção de Regiões o projeto “Seen from the sky there is something that unites us.” da Região das Beiras e Serra da Estrela destacou-se conseguindo o quinto lugar.

Por fim, Portugal recebe a distinção na categoria especial Tourism Press Award com o projeto “Portugal's Unwritten Recipe”.

O festival decorrerá no Teatro Jordão. Hugo Marcos explica que o primeiro dia será "de partilhas de experiências, de casos de estudo” passado por diferentes temas como a sustentabilidade, a promoção turística e as vantagens de usar o vídeo na promoção de um destino.

Já o dia de amanhã, sexta, conta com “um evento cultural de manhã, onde haverá uma visita guiada aos pontos interessantes de Guimarães”, acrescentou o secretário-geral.

A cerimónia de entrega de prémios está prevista para as 17h30 do dia 5 de dezembro.