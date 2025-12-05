Ouvir
Brasileiro Djavan passa por Lisboa em 2026 para digressão dos 50 anos de carreira

05 dez, 2025 - 11:04 • Lusa

O concerto acontece em Lisboa, a 11 de outubro do próximo ano, na MEO Arena, no âmbito da digressão que assinala os 50 anos de carreira.

O cantor brasileiro Djavan vai regressar a Portugal para um concerto na MEO Arena, em Lisboa, em 11 de outubro do próximo ano, no âmbito da digressão que assinala os 50 anos de carreira, anunciou esta sexta-feira a promotora.

De acordo com comunicado da Música no Coração, o concerto é parte da digressão “Djavanear 50 anos. Só Sucessos” e tem direção artística de Gringo Cardia.

Segundo a promotora, em palco, Djavan (voz, violão e guitarra) será acompanhado por Felipe Alves (bateria), Marcelo Mariano (baixo), Torcuato Mariano (guitarra e violão), Paulo Calasans (piano e teclado), Renato Fonseca (teclado), Jessé Sadoc (trompete e fluguelhorn), Marcelo Martins (sax tenor e flauta) e Rafael Rocha (trombone).

Os bilhetes vão ser colocados à venda no domingo, com preços entre 30 e 69 euros.

Em 2016, numa entrevista à agência Lusa, Djavan afirmou que sempre que estava perto de atuar em Portugal ficava com uma “felicidade imensa, como se estivesse próximo de voltar para casa, para casa de parentes, de pessoas queridas. Portugal reflete isso de modo geral para os brasileiros”.

“É a pátria-pai do Brasil, não só pela história, mas porque vimos para cá com o sentido de vir para casa dos pais, para casa de pessoas que nos criaram, que nos deram vida. Tudo aqui, o cheiro, a arquitetura, a vegetação, as pessoas, a recetividade do nosso trabalho, tudo isso nos encanta, tudo isso nos chama de volta”, afirmou.

Quatro décadas de música volvidas, Djavan afirmou-se, na ocasião, “com o mesmo empenho e a mesma dedicação” de sempre.

“O que sei é que me diverti muito até hoje, continuo a divertir-me e continuo com a mesma impetuosidade de sempre, que é o que me mantém vivo, no sentido de querer tanto fazer as coisas, continuar compondo, subir aos palcos do mundo inteiro, mostrando esta música. É o meu ofício, que eu abracei com tanto amor”, disse o cantor, na altura.

Djavan, nascido em Maceió, no Estado de Alagoas, completa 77 anos em janeiro.

