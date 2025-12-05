“Desequilíbrio? Não, é tudo teatro!”Como a Companhia Maior engana a velhice

Em palco, o intérprete mais velho tem 92 anos. Ele é o espelho da vitalidade da Companhia Maior que regressa ao palco dia 7 de dezembro, no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Belém (CCB) com o espetáculo “A esta hora, na infância neva”. Tal como em criações anteriores, a Companhia Maior trabalha com um novo criador. Desta vez, foi o encenador Vitor Hugo Pontes o convocado, mas não é para ele uma estreia, já que no passado trabalhou com esta companhia, mas não como encenador Ao Ensaio Geral, da Renascença explica que o “primeiro contacto com esta companhia aconteceu em 2013. Era assistente do Nuno Cardoso e ele dirigiu ‘A Visita da Velha Senhora’”. Pontes recorda que, então, era “responsável pelo movimento”.

Nasceu aí “uma proximidade muito grande com os intérpretes” e ficou também “uma vontade muito grande de dirigir um espetáculo” inédito com esta companhia, diz Vitor Hugo Pontes. O espetáculo que agora leva à cena até dia 11 de dezembro no CCB, é essencialmente um espetáculo de dança e movimento, pontuado pela música tocada ao vivo por Du Nothin (Duarte Appleton). Em palco, os artistas da Companhia Maior que Vítor Hugo Pontes selecionou para este trabalho confrontam-se com memórias de infância e juventude. Além dos intérpretes seniores, este espetáculo é marcado por um encontro de gerações, já que conta também com um grupo de bailarinos jovens e um grupo de crianças. “Acima de tudo, é uma reflexão de como é que vamos envelhecendo. Como é que vamos passando pela vida ou a vida vai passando por nós e de que certa forma vamo-nos tornando mais puros com o passar da idade”, indica Vítor Hugo Pontes.

O encenador diz que sente que “a velhice é muito próxima da infância, na medida em que nos tornamos muito mais autênticos. Retiramos muitos dos filtros que vamos construindo”. Esta companhia criada em 2010 com a missão de promover a criatividade na idade maior respondeu aos desafios de Vítor Hugo Pontes. Mesmo quando dói um joelho ou há um desequilibro, reagem bem diz o encenador. “É muito fácil trabalhar com eles, porque eles já têm experiência. No início dos ensaios, há coisas que se vão levantando, mas é estar atento, porque a resistência não é a mesma”, diz Pontes. Num espetáculo em que o ritmo é acelerado, que exige um trabalho de memória, mas também físico a estes artistas de idade maior, por vezes há situações não previstas. “Eu começo a senti-los a respirar e começo a ficar um bocado preocupado, mas eles não. Ainda hoje foi muito curioso porque a certa altura, um deles ia desequilibrando-se e eu achei que ele ia cair e ele diz-me: “Estou em cima do palco. É tudo teatro!” e, eu, “Boa é mesmo isso!”