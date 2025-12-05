Imagine uma "nuvem dançarina": esta é a cor de 2026 eleita pela Pantone

As cores definem estados de espírito e posturas políticas, criam personalidades e definem eras culturais, contextualizando-as. Desde 1999, os especialistas da cor Pantone escolhem a tonalidade que define o ano seguinte e já se pode mentalizar: o tom branco parecido ao das nuvens vai persegui-lo nas lojas de roupa, decoração, televisões, nos conjuntos de roupa dos amigos e não só.

Pela primeira vez, foi escolhida esta tonalidade monocromática branca, informou a empresa em comunicado, e poderá muito bem definir "novos começos" nas tendências de moda, decoração e não só ao longo do próximo ano.

A "nuvem dançarina" (em inglês, "cloud dance") é a cor eleita para 2026 que pretende representar a "calma e a paz num mundo barulhento", disse a diretora executiva do instituto da cor, Leatrice Eseman, em entrevista ao jornal norte-americano "The Washington Post". "Semelhante a um quadro em branco, a 'nuvem dançarina' significa o nosso desejo por um novo começo."

"Não é um branco imaculado, não é um branco técnico", descreve a diretora, acrescentando que o tom escolhido pretende refletir serenidade e estímulos visuais suaves. "É intencionalmente um branco mais suave, que não foi branqueado, com uma aparência muito natural".

Porém, os especialistas da moda já confirmaram que esta cor já tem vindo a ganhar popularidade nas passadeiras deste ano. Os looks da Met Gala, a noite mais fashionista nos Estados Unidos da América, já pareciam antever a escolha Pantone.