Moda

Imagine uma "nuvem dançarina": esta é a cor de 2026 eleita pela Pantone

05 dez, 2025 - 19:55 • Catarina Magalhães

É a primeira vez que um tom branco ganha a distinção do ano de 2026, mas há quem já parecia antever a escolha nos looks da última passadeira da Met Gala. O instituto da cor pretende representar "novos começos", informou a diretora executiva da Pantone.

As cores definem estados de espírito e posturas políticas, criam personalidades e definem eras culturais, contextualizando-as. Desde 1999, os especialistas da cor Pantone escolhem a tonalidade que define o ano seguinte e já se pode mentalizar: o tom branco parecido ao das nuvens vai persegui-lo nas lojas de roupa, decoração, televisões, nos conjuntos de roupa dos amigos e não só.

Pela primeira vez, foi escolhida esta tonalidade monocromática branca, informou a empresa em comunicado, e poderá muito bem definir "novos começos" nas tendências de moda, decoração e não só ao longo do próximo ano.

A "nuvem dançarina" (em inglês, "cloud dance") é a cor eleita para 2026 que pretende representar a "calma e a paz num mundo barulhento", disse a diretora executiva do instituto da cor, Leatrice Eseman, em entrevista ao jornal norte-americano "The Washington Post". "Semelhante a um quadro em branco, a 'nuvem dançarina' significa o nosso desejo por um novo começo."

"Não é um branco imaculado, não é um branco técnico", descreve a diretora, acrescentando que o tom escolhido pretende refletir serenidade e estímulos visuais suaves. "É intencionalmente um branco mais suave, que não foi branqueado, com uma aparência muito natural".

Porém, os especialistas da moda já confirmaram que esta cor já tem vindo a ganhar popularidade nas passadeiras deste ano. Os looks da Met Gala, a noite mais fashionista nos Estados Unidos da América, já pareciam antever a escolha Pantone.

Cantora norte-americana Diana Ross a desfilar na maior noite da moda, na Met Gala 2025. Foto: Reuters
Cantora norte-americana Diana Ross a desfilar na maior noite da moda, na Met Gala 2025. Foto: Reuters
Atriz e cantora Zendaya a desfilar na maior noite da moda, na Met Gala 2025. Foto: Justin Lane/EPA
Atriz e cantora Zendaya a desfilar na maior noite da moda, na Met Gala 2025. Foto: Justin Lane/EPA
Campeão de Fórmula 1 a desfilar na maior noite da moda, na Met Gala 2025. Foto: Reuters
Campeão de Fórmula 1 a desfilar na maior noite da moda, na Met Gala 2025. Foto: Reuters
Artista Coco Jones a desfilar na maior noite da moda, na Met Gala 2025. Foto: Justin Lane/EPA
Artista Coco Jones a desfilar na maior noite da moda, na Met Gala 2025. Foto: Justin Lane/EPA
Fotógrafo Tyler Mitchell a desfilar na maior noite da moda, na Met Gala 2025. Foto: Justin Lane/EPA
Fotógrafo Tyler Mitchell a desfilar na maior noite da moda, na Met Gala 2025. Foto: Justin Lane/EPA
Atriz e cantora Anna Sawai a desfilar na maior noite da moda, na Met Gala 2025. Foto: Justin Lane/EPA
Atriz e cantora Anna Sawai a desfilar na maior noite da moda, na Met Gala 2025. Foto: Justin Lane/EPA
Modelo e atriz Laura Harrier a desfilar na maior noite da moda, na Met Gala 2025. Foto: Justin Lane/EPA
Modelo e atriz Laura Harrier a desfilar na maior noite da moda, na Met Gala 2025. Foto: Justin Lane/EPA

Por exemplo, as roupas da cantora Diana Ross, da atriz Zendaya e até do campeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton levantaram o véu da tendência de 2026, mas outras celebridades também escolheram simplesmente o tom branco com confiança.

"A cor é uma mensagem importante que partilhamos com o mundo e o objetivo deste programa é ajudar as companhias e consumidores a compreender o poder que a cor pode ter", esclarece a Pantone sobre este conceito anual.

Tópicos
