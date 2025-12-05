Ouvir
“Vem tirar o pó aos nossos jogos”

InvictaCon 2025 regressa ao Porto em tempo de crescimento dos jogos de tabuleiro em Portugal

05 dez, 2025 - 06:15 • Redação

“Vem tirar o pó aos nossos jogos” é o lema do festival deste ano. Além dos "velhos" jogos de tabuleiro, o festival mostra as mais recentes novidades. A maior convenção nacional de jogos de tabuleiro está de volta ao Porto, de sábado a segunda.

A+ / A-

O "hobby" dos jogos de tabuleiro está a ganhar cada vez mais adeptos em Portugal e a InvictaCon 2025 promete reforçar essa tendência com uma edição que junta cerca de 450 jogos modernos e uma viagem pelos títulos que marcaram o início da Associação GBP – Grupo de Boardgamers do Porto.

A InvictaCon está de regresso à cidade para a sua 17.ª edição, que se realiza entre sábado e segunda-feira, na Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP). A Associação GBP esperajuntar mais de mil entusiastas e curiosos.

Para Ricardo Biscaia, professor na FEP e um dos organizadores, o crescimento do "hobby" é visível há vários anos. “O mercado dos jogos de tabuleiro tem crescido imenso e vemos no Porto a abertura de espaços dedicados a jogar e muitos mais participantes do que há dez anos”, diz à Renascença.

A tendência acompanha também o panorama internacional, embora a comparação direta seja difícil. Segundo o organizador, há indicadores globais claros, como o aumento de publicações e da atividade em plataformas especializadas.

“O número de jogos publicados a cada ano está a crescer muito, e as convenções também. Em Portugal, vemos muito mais gente do que havia há uma década, mas não consigo dizer se o crescimento é maior ou menor do que nos outros países”, diz Ricardo Biscaia.

A InvictaCon destaca-se por apresentar exclusivamente jogos modernos, afastando-se dos clássicos mais conhecidos do grande público. A ludoteca do evento oferece cerca de 450 títulos, incluindo novidades recentes, de 2024 e deste ano. “Na nossa ludoteca, não encontra Monopoly, Damas ou Cluedo. Temos jogos modernos das décadas de 90 para a frente e muitas novidades que as pessoas procuram,” explica Biscaia.

Portugal começa também a afirmar-se na criação de jogos de tabuleiro, com autores nacionais a ganharem reconhecimento internacional. A edição deste ano conta com a presença de cinco criadores portugueses a apresentar protótipos, incluindo Vital Lacerda, um designer português do setor.

Mas o grande destaque de 2025 é o lema “Vem tirar o pó aos nossos jogos”, que resgata títulos que marcaram os primeiros anos da comunidade portuense. “Queremos mostrar jogos que o grupo jogava quando o 'hobby' ainda não tinha crescido. Jogos anteriores a 2014, que têm dez, 15 ou 20 anos e que ajudaram a construir o grupo”, explica.

Com entrada gratuita, aberta a todas as idades e com voluntários disponíveis para ensinar qualquer jogo, a InvictaCon 2025 pretende celebrar o passado, destacar o presente e continuar a fortalecer a comunidade crescente dos jogos de tabuleiro em Portugal.

