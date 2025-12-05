Ouvir
Morreu Frank Gehry, arquiteto do Guggenheim de Bilbau, aos 96 anos

05 dez, 2025 - 20:50 • Lusa

Frank Gehry, arquiteto de renome mundial, morreu esta quarta-feira em Santa Mónica, aos 96 anos. Era o autor do Museu Guggenheim de Bilbau, em Espanha.

O arquiteto Frank Gehry, autor do Museu Guggenheim de Bilbau, em Espanha, morreu esta sexta-feira, aos 96 anos, em Santa Mónica, Califórnia, noticiou o jornal The New York Times.

Gehry morreu na sua casa, segundo Meaghan Lloyd, chefe de gabinete do atelier Gehry Partners, citada pelo jornal nova-iorquino.

Frank Owen Gehry nasceu em 1929, em Toronto, Canadá, mas tornou-se cidadão norte-americano em 1947, depois de se mudar com os pais para Los Angeles, ainda na adolescência.

Estudou em Harvard, formou-se em Arquitetura na Califórnia e trabalhou no estúdio de Victor Gruen, antes de iniciar o percurso em nome próprio.

Gehry foi distinguido com mais de uma centena de prémios, entre os quais o Pritzker (1989), o Praemium Imperiale do Japão (1992), o Frederick Kiesler, da Áustria (1998) e o Prémio Príncipe das Astúrias das Artes, de Espanha (2014), além da Medalha de Ouro do American Institute of Architects (1999).

Em 2003, o então presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Pedro Santana Lopes, convidou Frank Gehry a desenvolver um projeto para o Parque Mayer, na capital portuguesa, que não foi concretizado.

