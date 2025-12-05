Ouvir
Morreu o ator Cary-Hiroyuki Tagawa aos 75 anos

05 dez, 2025 - 10:30 • Lusa

Artista destacou-se em filmes como "Último Imperador", "Pearl Harbor" ou “Mortal Kombat".

O ator norte-americano de origem japonesa Cary-Hiroyuki Tagawa morreu esta sexta-feira aos 75 anos tendo-se destacado pelo desempenho em filmes como "Último Imperador", "Pearl Harbor" ou “Mortal Kombat".

Tagawa morreu na quinta-feira em Santa Bárbara, Califórnia, Estados Unidos, devido a complicações cardíacas, segundo a revista Hollywood Reporter, citada pelas agências de notícias internacionais.

A carreira de Tagawa no cinema começou em 1987 no filme "O Último Imperador" realizado pelo italiano Bernardo Bertolucci. Desde então, participou em filmes como "Pearl Harbor", "Planeta dos Macacos" e "007 - Licença para Matar", "Mortal Kombat" e "Memórias de uma Gueixa", entre outros.

O pai do ator, nascido no Havai, serviu como militar em várias bases do Exército norte-americano em vários pontos do mundo, sobretudo no continente asiático. Tagawa, nasceu no Japão e cresceu no sul dos Estados Unidos.

A mãe, Ayako, foi atriz de teatro no Japão sendo que os pais lhe deram o nome em homenagem ao ator de cinema Cary Grant. Cary-Hiroyuki Tagawa acabou por iniciar a carreira de ator aos 36 anos, depois de trabalhar como agricultor, motorista de limusinas, camionista e fotojornalista.

Na televisão desempenhou papéis em séries como "Nash Bridges" (1996); "Hawai" (2004); "Revenge" (2012-2013); "Teen Wolf" (2014); "Star Wars: Rebels" (2017), entre outras. Tagawa e a mulher viviam na ilha havaiana de Kauai.

"Porta Premium" e como o humor expõe os problemas da Habitação em Portugal

