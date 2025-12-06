Concerto de Natal gratuito com estreia moderna de peça musical

“Bach: uma gaveta e uma viagem” é o nome do programa dos concertos que decorrem este fim-de-semana às cinco da tarde nas igrejas Nossa Senhora da Conceição ao Rato, no sábado e na Igreja das Mercês, no domingo.

O Coro dos Amigos do Conservatório Nacional e o Ensemble Efémero juntam-se para um programa que terá uma estreia moderna de uma peça musical.

Em tempo de advento, com o Natal a aproximar-se, a música clássica convida ao espírito da quadra. Este fim-de-semana e no próximo poderá assistir a quatro concertos com entrada gratuita, em igrejas da cidade de Lisboa.

No próximo fim-de-semana os concertos serão às nove da noite nas igrejas do Sagrado Coração de Jesus, sábado e na Basílica da Estrela, no domingo. Em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença, o maestro Luís Lopes Cardoso explica a escolha do reportório com a quadra de Natal.

“O programa consiste na cantata BWZ N1 de Bach. É uma cantata que Bach compôs para a Liturgia luterana da Anunciação do Anjo da Nossa Senhora e que se celebra também na Igreja Católica no dia 25 de Março, nove meses antes do dia 25 de Dezembro, ou seja, nove meses antes do nascimento de Jesus”.

Mas o programa prevê mais obras de outros dois compositores. Luís Lopes Cardoso explica que irão tocar um Magnificat de António Caldara. “Magnificat é aquele oração em que Maria reflete sobre o que acontece na Anunciação”, diz o maestro.

Esta peça irá marcar uma estreia moderna. “Não estava editada em papel”, diz Luís Lopes Cardoso que ao contactarem uma editora enquanto preparavam o trabalho perceberam que há séculos que esta obra não era tocada.

“Muito provavelmente a peça nunca foi apresentada em público desde o século XVIII” quando foi tocada em Dresden, na Alemanha. Além desta “particularidade extra”, diz o maestro, irão ainda interpretar uma terceira obra.

Será um Te Deum de Jan Dismas Zelenka. É uma “peça festiva por excelência, que normalmente se canta ou se reza para agradecer uma graça especial”, lembra o maestro que diz que “neste caso, será para dar graças pelo nascimento de Jesus”.