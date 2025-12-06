Escavações em Pompeia revelam escravos com alimentação melhor que muitos cidadãos livres

Novas escavações nos arredores de Pompeia, revelaram restos de leguminosas e frutos que faziam parte da dieta dos escravos romanos, confirmando que, em alguns casos, a sua alimentação era mais completa do que a dos cidadãos livres da época.

Numa das divisões de um edifício no primeiro andar na aldeia de Civita Giuliana, nos arredores de Pompeia, sul de Itália, foram encontradas ânforas contendo favas, uma delas meio vazia, juntamente com um grande cesto de peras ou maçãs, segundo um comunicado do Parque Arqueológico de Pompeia citado na sexta-feira pela agência Efe.

Estes alimentos complementavam os grãos, base da sua dieta, e forneciam proteínas e vitaminas essenciais para sustentar os homens, mulheres e crianças escravizados, que viviam em pequenas celas de cerca de 16 metros quadrados com até três camas.

O armazenamento de alimentos no piso superior tinha uma dupla função: protegê-los dos roedores, cujos restos mortais se encontravam nos alojamentos do piso inferior, e facilitar o controlo da distribuição diária com base na idade, sexo e função desempenhada.

Os arqueólogos estimam que alimentar os cerca de 50 escravos que viviam no alojamento dos escravos exigia cerca de 18.500 quilos de cereais por ano, uma produção que exigiria cerca de 25 hectares de terras agrícolas.

"É em casos como este que o absurdo do antigo sistema esclavagista se torna evidente", salientou Gabriel Zuchtriegel, diretor de Pompeia, em comunicado de imprensa.

Os romanos consideravam os trabalhadores escravizados como "instrumentos", mas para Zuchtriegel, "a humanidade não pode ser apagada tão facilmente".

"A fronteira entre escravo e homem livre estava constantemente em risco de desaparecer: respiravam o mesmo ar, comiam a mesma comida; por vezes, os escravos até comiam melhor do que os chamados homens livres", acrescentou.

As escavações, financiadas com 140.000 euros no âmbito da campanha nacional de escavações em Pompeia e noutros sítios arqueológicos, concentram-se no setor norte dos aposentos dos criados, sob a atual Via Giuliana.

Foram identificadas estruturas de alvenaria dos pisos superiores, e recuperados moldes de portas e possíveis ferramentas agrícolas.

A aldeia em Civita Giuliana, saqueada durante anos, está sob investigação desde 2017 em colaboração com a Procuradoria de Torre Annunziata (sul de Itália).

O projeto em curso passa pela demolição de edifícios modernos que afetam os aposentos dos criados e pela ampliação das escavações para reconstruir a planta da aldeia e garantir a sua preservação e valorização.