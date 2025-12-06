Ouvir
Em Destaque
Jogos Santa Casa

Totoloto: Confira a chave deste sábado

06 dez, 2025 - 21:34 • Redação

Já são conhecidos os números do concurso 098/2025 do Totoloto.

A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 6 de dezembro de 2025, é composta pelos números 7 - 9 - 15 - 21 - 29 + Número da Sorte 3.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.

