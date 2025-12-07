Anita Guerreiro: Morreu "a voz de Lisboa"

"Referência histórica", "simpatia e popularidade" e "um símbolo que Lisboa nunca esquecerá", são algumas das reações à morte da fadista e atriz Anita Guerreiro, este domingo, aos 89 anos. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte de Anita Guerreiro, considerando que a sua "simpatia e popularidade" marcaram gerações. "O Presidente da República apresenta os seus sentimentos amigos aos familiares e admiradores de Anita Guerreiro, figura da música portuguesa durante muitas décadas, deixando um traço de simpatia e de popularidade que marcou várias gerações", lê-se numa nota divulgada no site da Presidência. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, destaca “uma voz do fado que também se afirmou no teatro de revista e na televisão”, “uma referência histórica nas marchas populares de Lisboa”.

“Desaparece uma mulher talentosa e dedicada, referência histórica das Marchas Populares de Lisboa, mas fica a memória de uma grande artista!”, escreve a ministra na sua página oficial na rede social X, enviando ainda condolências à família e amigos da artista.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, considera que "Anita Guerreiro foi a voz de Lisboa". "Cantou Lisboa, representou Lisboa. Do fado ao teatro de revista, Anita Guerreiro juntou em si todos os traços que compõem a alma única desta nossa cidade. Foi por isso um verdadeiro símbolo da cultura lisboeta, um símbolo que Lisboa nunca esquecerá. A ela estaremos para sempre gratos pela sua obra, pela sua vida, pelo seu exemplo", destacou o autarca, numa mensagem publicada na rede social X. O ator e apresentador de televisão João Baião recorda que a sua estreia nos palcos foi ao lado de Anita Guerreiro. "Bom dia. Notícia tão triste. Minha querida Anita Guerreiro! A primeira vez que subi ao palco do Maria Vitória no Parque Mayer foi ao lado da maravilhosa Anita Guerreiro. Um grande aplauso para a Voz de Lisboa, de Portugal!", lembrou João Baião.

A atriz e fadista Anita Guerreiro, de 89 anos, morreu este domingo, pouco depois da meia-noite, durante o sono, na Casa do Artista, em Lisboa, confirmou à agência Lusa fonte da instituição.