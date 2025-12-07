Morreu Anita Guerreiro aos 89 anos

07 dez, 2025 - 11:57 • João Malheiro
A fadista e atriz Anita Guerreiro morreu este domingo, aos 89 anos.
Com o nome completo de Bebiana Guerreiro Rocha Cardinali, a atriz e fadista nasceu na freguesia dos Anjos e, depois de um percurso grande nos Estados Unidos, voltou para Portugal, vivendo no Bairro Alto, em Lisboa. Mais recentemente, vivia na Casa do Artista.
Ao longo da sua vida, tornou-se uma das grandes figuras das Marchas Populares de Lisboa e do teatro de revista.
A "notícia triste" foi confirmada por João Baião nas suas redes sociais, numa publicação em que pede "um grande aplauso para a Voz de Lisboa, de Portugal".
Entre os temas a que deu voz, destaca-se "Cheira bem, cheira a Lisboa" e "Peço a Palavra".
Para lá do teatro, também contou com papéis na televisão, nas telenovelas "Primeiro Amor", "A Loja do Camilo", os "Batanentes" ou "Sentimentos", entre outras.
Pela sua carreira e importância dentro da cultura portuguesa, recebeu a Medalha Municipal de Mérito, Grau de Ouro, da Câmara de Lisboa, em 2004.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte da atriz e fadista Anita Guerreiro, considerando que a sua “simpatia e popularidade” marcaram gerações.
“O Presidente da República apresenta os seus sentimentos amigos aos familiares e admiradores de Anita Guerreiro, figura da música portuguesa durante muitas décadas, deixando um traço de simpatia e de popularidade que marcou várias gerações”, lê-se numa nota divulgada no site da Presidência.
A ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, também já lamentou a morte de Anita Guerreiro, “uma voz do fado que também se afirmou no teatro de revista e na televisão”, “uma referência histórica nas marchas populares de Lisboa”.
“Desaparece uma mulher talentosa e dedicada, referência histórica das Marchas Populares de Lisboa, mas fica a memória de uma grande artista!”, escreve a ministra na sua página oficial na rede social X, enviando ainda condolências à família e amigos da artista.
