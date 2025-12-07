Morreu Anita Guerreiro aos 89 anos

A fadista e atriz Anita Guerreiro morreu este domingo, aos 89 anos.

Com o nome completo de Bebiana Guerreiro Rocha Cardinali, a atriz e fadista nasceu na freguesia dos Anjos e, depois de um percurso grande nos Estados Unidos, voltou para Portugal, vivendo no Bairro Alto, em Lisboa. Mais recentemente, vivia na Casa do Artista.

Ao longo da sua vida, tornou-se uma das grandes figuras das Marchas Populares de Lisboa e do teatro de revista.

A "notícia triste" foi confirmada por João Baião nas suas redes sociais, numa publicação em que pede "um grande aplauso para a Voz de Lisboa, de Portugal".

Entre os temas a que deu voz, destaca-se "Cheira bem, cheira a Lisboa" e "Peço a Palavra".

Para lá do teatro, também contou com papéis na televisão, nas telenovelas "Primeiro Amor", "A Loja do Camilo", os "Batanentes" ou "Sentimentos", entre outras.

Pela sua carreira e importância dentro da cultura portuguesa, recebeu a Medalha Municipal de Mérito, Grau de Ouro, da Câmara de Lisboa, em 2004.