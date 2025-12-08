Agência da ONU alvo de buscas das autoridades israelitas

O secretário-geral da ONU, António Guterres, já condenou veementemente o raide das autoridades israelitas.

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), acusada por Israel de parcialidade, já não utiliza o edifício desde o início do ano, depois de Israel ter ordenado o despejo de todas as suas instalações e a cessação das suas atividades.

A operação foi ordenada com o argumento de dívidas fiscais em atraso, no valor de 3 milhões de euros, mas a agência condenou como um atropelo ao direito internacional.

As autoridades israelitas entraram esta segunda-feira nas instalações da agência da ONU para os refugiados palestinianos em Jerusalém Oriental e hastearam a bandeira de Israel.

“Este complexo continua a ser instalações das Nações Unidas e é inviolável e imune a qualquer outra forma de interferência”, afirmou Guterres, em comunicado.

“Exorto Israel a tomar imediatamente todas as medidas necessárias para restaurar, preservar e defender a inviolabilidade das instalações da UNRWA, e a abster-se de qualquer nova ação relativamente às instalações da UNRWA”, apelou o secretário-geral da ONU.

O comissário-geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, considera que a ação “representa um flagrante desrespeito pela obrigação de Israel, enquanto Estado-membro das Nações Unidas, de proteger e respeitar a inviolabilidade das instalações da ONU”.

“Permitir isto constitui um novo desafio ao Direito Internacional, que cria um precedente perigoso para qualquer lugar do mundo onde a ONU esteja presente”, escreveu Lazzarini, na rede social X.

O porta-voz da UNRWA, Jonathan Fowler, afirmou que o complexo de Jerusalém Oriental continua a ser instalações da ONU, apesar da proibição israelita de funcionamento, e que a agência não tem quaisquer dívidas ao município.



