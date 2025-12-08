"Batalha Atrás de Batalha" com nove nomeações nos Globos de Ouro

O filme "Batalha Atrás de Batalha", o mais recente de Paul Thomas Anderson, protagonizado por Leonardo DiCaprio, teve nove nomeações para os Globos de Ouro, em que o ator Wagner Moura é o primeiro brasileiro a ser nomeado.

Segundo a organização dos prémios, entre as nove candidaturas do filme de Paul Thomas Anderson estão as categorias de melhor filme, melhor realizador, melhor actor principal (Leonardo DiCaprio) e atriz principal (Chase Infinity).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Nesta 83.ª edição dos Globos de Ouro, Wagner Moura é nomeado para a categoria de Melhor Papel em Drama pela sua participação no filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça filho, tornando-se o primeiro ator brasileiro a ser indicado para este prémio.

Segundo a Variety, "a nomeação marca um momento histórico para a representação brasileira nos Globos de Ouro, onde artistas do país têm sido historicamente ignorados nas principais categorias de atuação".

O reconhecimento de Moura surge "após sua vitória histórica no Círculo de Críticos de Cinema de Nova Iorque, onde se tornou o primeiro ator latino a ganhar o prémio de melhor ator" na sua "aclamada atuação naquele "thriller" político" no qual "demonstra a mistura característica do ator de contenção e volatilidade", acrescenta a Variety.