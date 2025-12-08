Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 08 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Cinema

"Batalha Atrás de Batalha" com nove nomeações nos Globos de Ouro

08 dez, 2025 - 16:30 • Lusa

Wagner Moura é nomeado para a categoria de Melhor Papel em Drama pela sua participação no filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça filho, tornando-se o primeiro ator brasileiro a ser indicado para este prémio.

A+ / A-

O filme "Batalha Atrás de Batalha", o mais recente de Paul Thomas Anderson, protagonizado por Leonardo DiCaprio, teve nove nomeações para os Globos de Ouro, em que o ator Wagner Moura é o primeiro brasileiro a ser nomeado.

Segundo a organização dos prémios, entre as nove candidaturas do filme de Paul Thomas Anderson estão as categorias de melhor filme, melhor realizador, melhor actor principal (Leonardo DiCaprio) e atriz principal (Chase Infinity).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nesta 83.ª edição dos Globos de Ouro, Wagner Moura é nomeado para a categoria de Melhor Papel em Drama pela sua participação no filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça filho, tornando-se o primeiro ator brasileiro a ser indicado para este prémio.

Segundo a Variety, "a nomeação marca um momento histórico para a representação brasileira nos Globos de Ouro, onde artistas do país têm sido historicamente ignorados nas principais categorias de atuação".

O reconhecimento de Moura surge "após sua vitória histórica no Círculo de Críticos de Cinema de Nova Iorque, onde se tornou o primeiro ator latino a ganhar o prémio de melhor ator" na sua "aclamada atuação naquele "thriller" político" no qual "demonstra a mistura característica do ator de contenção e volatilidade", acrescenta a Variety.

Paramount vs Netflix: Empresa lança oferta hostil pela Warner Bros. de 108 mil milhões de dólares

Filmes e Séries

Paramount vs Netflix: Empresa lança oferta hostil pela Warner Bros. de 108 mil milhões de dólares

A Warner Bros. Discovery aprovou, na passada sexta(...)

A nomeação de "Batalha Atrás de Batalha" em nove categorias dá à Warner Bros. uma vitória, após o acordo de aquisição da produtora pela Netflix, anunciado na sexta-feira, num total de 72 mil milhões de dólares.

Imediatamente após o filme de Anderson ficou "Valor Sentimental", de Joachim Trier, um drama familiar norueguês sobre uma família de cineastas, com oito nomeações, seguido pelo "thriller" "Pecadores", o aclamado sucesso de vampiros de Ryan Coogler.

As oito indicações de "Valor Sentimental" incluíram nomeações para quatro dos seus atores: Stellan Skarsgård, Renate Reinsve, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas.

Entre as sete nomeações de "Pecadores" constam a de bilheteira, Melhor Ator para Michael B. Jordan e para Ryan Coogler como realizador.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 08 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975