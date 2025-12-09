Artista Nnena Kalu vence Prémio Turner 2025

09 dez, 2025 - 20:38 • Lusa
A artista escocesa Nnena Kalu venceu esta terça-feira o Prémio Turner 2025, pelas suas instalações "esculturalmente sublimes", conforme a decisão do júri anunciada em Bradford, no Reino Unido.
Kalu foi distinguida pelo trabalho apresentado nas exposições "Conversations", na Walker Art Gallery, em Liverpool, e "Hanging Sculpture 1 to 10", na Manifesta 15, em Barcelona.
Autista, com uma comunicação verbal limitada, Nnena Kalu é a primeira artista com assumidas dificuldades de aprendizagem a receber o prémio britânico, referência no mundo da arte contemporânea, promovido pela Tate Britain.
Nnena Kalu, nascida em Glasgow, na Escócia, em 1966, numa família de origem nigeriana, era um dos quatro finalistas ao Prémio Turner deste ano, com Rene Matic, nascido no Reino Unido, Mohammed Sami, natural de Bagdad, e Zadie Xa, canadiana de origem sul-coreana, todos residentes em Londres, onde trabalham.
O júri do Prémio Turner 2025, presidido pelo diretor da Tate Britain, Alex Farquharson, foi composto pelo curador independente Andrew Bonacina, por Sam Lackey, diretora da Bienal de Liverpool, Priyesh Mistry, curador associado de Projetos Contemporâneos da National Gallery, e Habda Rashid, curadora sénior de Arte Moderna e Contemporânea do Fitzwilliam Museum.
No valor de 25 mil libras (cerca de 28,6 mil euros), o Prémio Turner tem por objetivo "promover o debate público dos novos desenvolvimentos da arte britânica contemporânea". É organizado pela Tate Britain e toma o nome do pintor J.M.W. Turner, tomando por referência o seu legado de experimentação artística.
Este ano, os finalistas foram anunciados em 23 de abril, exatamente 250 anos após o nascimento do artista britânico.
A exposição dos quatro artistas fica patente na Cartwright Hall Art Gallery, em Bradford, Capital Europeia da Cultura 2025, até 22 de fevereiro.
Entre os vencedores de anteriores edições estão Malcolm Morley (1984), Gilbert & George (1986), Anish Kapoor (1991), Damien Hirst (1995), Steve McQueen (1999), Wolfgang Tillmans (2000), Susan Philipsz (2010), Elizabeth Price (2012), Laure Prouvost (2013), Helen Marten (2016), Veronica Ryan (2022) e Jesse Darling (2023).
No ano passado, a vencedora do prémio Turner foi a artista escocesa Jasleen Kaur, pela exposição "Alter Altar".
Em 2019, o júri do Prémio Turner distinguiu, pela primeira e única vez até à data, o conjunto de quatro finalistas: Lawrence Abu Hamdan, Helen Cammock, Tai Shani e Oscar Murillo.
No próximo ano, o vencedor será anunciado no Middlesbrough Institute of Modern Art.