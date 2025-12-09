Barco Moliceiro é o novo Património Cultural Imaterial da Humanidade português

09 dez, 2025 - 17:04 • Catarina Magalhães
O maior símbolo da Ria de Aveiro e da dita Veneza portuguesa ganhou esta terça-feira o título de Património Cultural Imaterial da Humanidade: o Barco Moliceiro está inscrito na lista da UNESCO.
A candidatura "Barco Moliceiro: Arte da Carpintaria Naval da Região de Aveiro" foi a única enviada para representar Portugal este ano e, para além da distinção, já foi assegurada uma salvaguarda urgente da estrutura e pinturas da popa e da ré.
Na cerimónia desta terça-feira em Nova Deli, Índia, o presidente da Câmara Municipal de Águeda e do Conselho Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), Jorge Almeida, elogiou a decisão e o "reconhecimento internacional" da carpintaria naval tradicional, dos mestres e oficinas.
Estas embarcações permitiam a apanha do moliço, uma planta aquática colhida para fins de agricultura.
Para além do Fado e do Cante Alentejano, este é o 12.º tesouro cultural nacional que reforça a importância histórica, cultural e identitária da região, e mantém vivo o "compromisso de toda a região em garantir que este saber-fazer continua vivo e relevante para as gerações futuras", garantiu o autarca.
Jorge Almeida afirmou ainda de que se trata de um "momento histórico para a Região de Aveiro e para Portugal".
Na década de 70 do século XX estavam registados três mil barcos moliceiros a operar na Ria de Aveiro. Ainda existem 50 embarcações em circulação, metade das quais dedicadas à exploração turística nos canais urbanos da Ria.
A distinção envolve diretamente os onze municípios que integram a conselho – Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos –, reforçando o papel conjunto destas autarquias na preservação da herança cultural da Ria de Aveiro.