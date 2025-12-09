Barco Moliceiro é o novo Património Cultural Imaterial da Humanidade português

O maior símbolo da Ria de Aveiro e da dita Veneza portuguesa ganhou esta terça-feira o título de Património Cultural Imaterial da Humanidade: o Barco Moliceiro está inscrito na lista da UNESCO.

A candidatura "Barco Moliceiro: Arte da Carpintaria Naval da Região de Aveiro" foi a única enviada para representar Portugal este ano e, para além da distinção, já foi assegurada uma salvaguarda urgente da estrutura e pinturas da popa e da ré.

Na cerimónia desta terça-feira em Nova Deli, Índia, o presidente da Câmara Municipal de Águeda e do Conselho Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), Jorge Almeida, elogiou a decisão e o "reconhecimento internacional" da carpintaria naval tradicional, dos mestres e oficinas.

Estas embarcações permitiam a apanha do moliço, uma planta aquática colhida para fins de agricultura.