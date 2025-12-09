Ouvir
ChatGPT bate Tik Tok por 200 milhões. App foi descarregada 900 milhões de vezes em 11 meses

09 dez, 2025 - 15:27 • Cristina Nascimento

Números da ferramenta de inteligência artificial triplicam face a igual período do ano anterior. ChatGPT está no mercado há três anos.

A aplicação do ChatGPT foi descarregada 900 milhões de vezes entre janeiro e novembro de 2025, de acordo com os dados da AppMagic, empresa que monitoriza o setor das aplicações.

Segundo o comunicado da empresa, a ferramenta criada pela OpenAI que está há três anos no mercado bateu gigantes das redes sociais.

"Os 902 milhões de downloads em apenas onze meses tornam-se ainda mais impressionantes quando comparados com outros gigantes da lista da AppMagic. Por exemplo, o TikTok, a segunda aplicação mais descarregada em 2025, atingiu 703 milhões de downloads entre janeiro e novembro, cerca de 200 milhões a menos que o ChatGPT. O Instagram ficou ainda mais para trás, com uma diferença de 380 milhões", lê-se no comunicado a que a Renascença teve acesso.

Na lista das aplicações mais descarregadas, o Instagram foi descarregado 521 milhões de vezes. Já o Facebook, WhatsApp e Temu têm números a variar entre os 404 e 444 milhões de downloads.

Desde que foi lançado no mercado, em novembro de 2022, o ChatGPT soma 1,36 mil milhões de downloads, assegura a AppMagic.

