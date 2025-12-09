Ouvir
Euromilhões: confira os números da sorte desta terça-feira

09 dez, 2025 - 20:25 • Redação

Em jogo no primeiro prémio estão 143 milhões de euros.

A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta terça-feira, 9 de dezembro de 2025, é composta pelos números 2 - 8 - 13 - 29 - 49 e pelas estrelas 2 e 11.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

