Concorrentes do Festival da Canção anunciam boicote à Eurovisão contra participação de Israel

"Com palavras e com canções, agimos dentro da possibilidade que nos é dada. Não compactuamos com a violação dos Direitos Humanos" , afirmaram os 17 artistas, bandas e intérpretes num comunicado conjunto enviado à Lusa, na qual explicam a recusa em participar no Festival Eurovisão da Canção em 2026.

Os concorrentes anunciaram esta quarta-feira a recusa em representar Portugal no Festival Eurovisão 2026, caso vençam o Festival da Canção da RTP.

Em comunicado, 17 músicos e intérpretes, entre os quais Cristina Branco e Bateu Matou, criticaram a RTP por se mostrar favorável à participação de Israel , que acusam de violar direitos humanos na guerra na Faixa de Gaza.

A maioria dos concorrentes do Festival da Canção em Portugal recusam participar no festival da Eurovisão em protesto contra Israel.

Cristina Branco, os músicos de Bateu Matou, Rita Dias e Djodje estão entre os que assinam o comunicado, no qual lamentam que a RTP tenha alinhado a favor da participação de Israel, numa votação, no passado dia 4, na assembleia-geral da União Europeia de Radiodifusão, organizadora do festival.

"Apesar da proibição de participação da Rússia na edição de 2022 na Eurovisão, por motivos políticos (a invasão da Ucrânia), foi com espanto que constatámos que não foi dado o mesmo destino a Israel, que está, segundo a ONU, a cometer atos de genocídio contra os palestinianos em Gaza", escreveram os artistas.

O comunicado é assinado igualmente por Beatriz Bronze (Evaya), Francisco Fontes, Gonçalo Gomes, Inês Sousa, Jorge Gonçalves (Jacaréu), Marquise, Nunca Mates o Mandarim, Pedro Fernandes e Rita Dias.

Ainda esta quarta-feira a Islândia juntou-se ao grupo de países, como a Irlanda ou Espanha, que este ano não participam na Eurovisão.

A 60.ª edição do Festival da Canção vai decorrer em fevereiro e março de 2026, repartida, como habitualmente, em duas semifinais a 21 e 28 de fevereiro e a final no dia 7 de março.

O tema vencedor do Festival da Canção deverá representar Portugal no 70.º Festival Eurovisão da Canção, na Áustria em maio.