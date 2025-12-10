Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Descoberta histórica no Egito: naufrágio com 2.000 anos encontrado no porto de Alexandria

10 dez, 2025 - 06:27 • Olímpia Mairos com Lusa

Arqueólogos identificaram os destroços de um luxuoso barco de recreio, datado do século I d.C., na antiga ilha real de Antirhodos. A descoberta promete revelar detalhes sobre a vida e o esplendor da dinastia dos Ptolomeus.

A+ / A-

Mergulhadores arqueológicos identificaram os destroços de uma embarcação de recreio com cerca de dois milénios no porto de Alexandria, antiga capital egípcia durante o período helenístico.

O achado foi anunciado pelo Instituto Europeu de Arqueologia Subaquática (IEASM), que revelou que o casco, com mais de 35 metros de comprimento e sete metros de largura, repousava nas águas da ilha real de Antirhodos, hoje submersa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Grafites gregos encontrados na quilha datam da primeira metade do século I d.C., reforçando a hipótese de que o barco foi construído em Alexandria, numa época em que a ilha abrigava um palácio e um templo dedicado à deusa Ísis.

A embarcação, conhecida como "thalamegio", teria uma cabine luxuosa e era movida exclusivamente a remos. Estas barcaças eram símbolos de opulência, usadas pelos Ptolomeus como verdadeiros palácios flutuantes — Cleópatra, por exemplo, utilizou uma para impressionar Júlio César em 47 a.C.

Segundo Franck Goddio, diretor do IEASM, a descoberta promete revelar detalhes sobre a vida, religião e luxo no Egito romano.

Desde a década de 1990, escavações subaquáticas têm recuperado colunas, estátuas e moedas, hoje expostas no Museu Greco-Romano de Alexandria.

A cidade, parcialmente submersa na Antiguidade, enfrenta agora outro desafio: as alterações climáticas. Mesmo no cenário mais otimista da ONU, um terço de Alexandria poderá estar submerso ou inabitável até 2050.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 10 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975