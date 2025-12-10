Descoberta histórica no Egito: naufrágio com 2.000 anos encontrado no porto de Alexandria

Mergulhadores arqueológicos identificaram os destroços de uma embarcação de recreio com cerca de dois milénios no porto de Alexandria, antiga capital egípcia durante o período helenístico.

O achado foi anunciado pelo Instituto Europeu de Arqueologia Subaquática (IEASM), que revelou que o casco, com mais de 35 metros de comprimento e sete metros de largura, repousava nas águas da ilha real de Antirhodos, hoje submersa.

Grafites gregos encontrados na quilha datam da primeira metade do século I d.C., reforçando a hipótese de que o barco foi construído em Alexandria, numa época em que a ilha abrigava um palácio e um templo dedicado à deusa Ísis.

A embarcação, conhecida como "thalamegio", teria uma cabine luxuosa e era movida exclusivamente a remos. Estas barcaças eram símbolos de opulência, usadas pelos Ptolomeus como verdadeiros palácios flutuantes — Cleópatra, por exemplo, utilizou uma para impressionar Júlio César em 47 a.C.

Segundo Franck Goddio, diretor do IEASM, a descoberta promete revelar detalhes sobre a vida, religião e luxo no Egito romano.

Desde a década de 1990, escavações subaquáticas têm recuperado colunas, estátuas e moedas, hoje expostas no Museu Greco-Romano de Alexandria.

A cidade, parcialmente submersa na Antiguidade, enfrenta agora outro desafio: as alterações climáticas. Mesmo no cenário mais otimista da ONU, um terço de Alexandria poderá estar submerso ou inabitável até 2050.