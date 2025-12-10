Ouvir
Guilherme d'Oliveira Martins substituído por Jorge Vasconcelos na Gulbenkian

10 dez, 2025 - 14:39 • Lusa

O até aqui administrador não-executivo da Fundação Calouste Gulbenkian Jorge Vasconcelos vai substituir o administrador executivo Guilherme d'Oliveira Martins no conselho de administração, por reforma. Margarida Couto passa a integrar o Conselho de Administração com funções não executivas.

O até aqui administrador não-executivo da Fundação Calouste Gulbenkian Jorge Vasconcelos vai substituir o administrador executivo Guilherme d'Oliveira Martins no conselho de administração daquela entidade, por reforma deste último, anunciou hoje a fundação.

Em comunicado, a Gulbenkian deu conta de que para o lugar de Jorge Vasconcelos como membro não-executivo daquele órgão entra a advogada Margarida Couto.

O conselho de administração da Fundação Calouste Gulbenkian passa, assim, a ser composto pelo presidente, António M. Feijó, pelos administradores executivos António Cruz Serra, Cristina Casalinho e Jorge Vasconcelos, e pelos não-executivos Graça Andresen Guimarães, Pedro Norton, Isabel Capeloa Gil e Margarida Couto.

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e doutorado pela Universidade de Erlangen-Nuremberga, Jorge Vasconcelos é professor convidado do Instituto Universitário Europeia e da Universidade de Economia de Viena, sendo presidente da NEWES, New Energy Solutions desde 2007.

Segundo a biografia disponibilizada pela Fundação Calouste Gulbenkian, onde Jorge Vasconcelos é administrador não-executivo desde 2022, foi cofundador e presidente da mesa da assembleia geral da Associação Portuguesa de Economia de Energia e da Associação Portuguesa de Direito da Energia. Foi ainda o primeiro presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

Por seu lado, Margarida Couto é licenciada em Direito e pós-graduada em Estudos Europeus pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa, sendo sócia fundadora da sociedade de advogados Vieira de Almeida & Associados, da qual faz parte desde 1988.

"Nos últimos anos tem dedicado a sua atividade profissional à área da Sustentabilidade em geral e aos temas ESG ("Environmental, Social and Governance") em particular, coordenando nomeadamente o Programa Executivo ESG da [Vieira de Almeida] Academia e o Programa "ESG Strategy and Reporting" da Católica Lisbon School of Business and Economics (CLSBE), nos quais também leciona", pode ler-se na biografia enviada no mesmo comunicado, que refere ainda que Margarida Couto é "responsável pelo Programa Executivo Women on Boards, uma iniciativa de promoção de liderança feminina da VdA Academia lançada em 2018".

De acordo com a Gulbenkian, a cerimónia de tomada de posse vai acontecer sexta-feira.

