Morreu a escritora Sophie Kinsella, autora da saga “Shopaholic”

10 dez, 2025 - 21:25 • Reuters

Sophie Kinsella tinha sido diagnosticada com glioblastoma, uma forma agressiva de cancro cerebral.

A escritora britânica Sophie Kinsella, autora da bem-sucedida série “Shopaholic”, morreu aos 55 anos na sequência de uma doença, informou esta quarta-feira um comunicado publicado na sua conta de Instagram.

Kinsella, cujo nome verdadeiro era Madeleine Wickham, vendeu mais de 50 milhões de livros em todo o mundo, incluindo a popular série que acompanha a vida de uma mulher londrina viciada em compras. Alguns dos livros “Shopaholic” foram mais tarde adaptados ao cinema.

A autora foi diagnosticada, em 2022, com glioblastoma, uma forma agressiva de cancro cerebral.

“Morreu pacificamente, com os seus últimos dias preenchidos pelos seus verdadeiros amores: família, música, calor, Natal e alegria”, refere o comunicado divulgado no Instagram.

“Apesar da doença, que enfrentou com uma coragem inimaginável, Sophie considerava-se verdadeiramente abençoada — por ter uma família e amigos maravilhosos, e pela extraordinária carreira literária que conseguiu construir.”

