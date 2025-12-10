Robbie Williams, Interpol e Deftones no Kalorama em 2026

O festival Kalorama volta a ter lugar no Parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2026, e revelou esta quarta-feira as primeiras confirmações, com destaque para Robbie Williams, Deftones e Clipse.

De acordo com a organização do evento, em comunicado, vão estar no festival do próximo ano Deftones, Turnstile, Clipse, Interpol, Ravyn Lenae, Violent Femmes, Freddie Gibbs & The Alchemist, Unknown Mortal Orchestra, Melody"s Echo Chamber, High Vis, Wednesday, Mind Enterprises, Joshua Idehen, Panic Shack, Pelados, Raquel Martins, Travo e Tyler Ballgame.

O antigo vocalista de Take That passou por Lisboa em 2023, no âmbito das comemorações dos seus 25 anos de carreira a solo, enquanto os norte-americanos Deftones foram uns dos cabeças de cartaz do Primavera Sound do Porto este ano (por onde também passaram High Vis), quando lançaram o seu mais recente "Private Music".

Já os Turnstile passaram por Lisboa no mês passado e farão assim o seu regresso à capital, enquanto Interpol eram presença assídua em palcos portugueses no passado -- tal como Violent Femmes - e estão a celebrar os 20 anos do disco "Antics".

Entre os destaques do Kalorama no hip-hop vão estar a dupla Clipse (composta pelos irmãos Pusha T e Malice), que este ano lançou o disco "Let God Sort Em Out" e se tornou no primeiro grupo de hip-hop a atuar no Vaticano) e Freddie Gibbs & The Alchemist.

Os bilhetes para o Kalorama estão à venda a partir de hoje, com o passe geral a custar 95 euros até às 12h00 de dia 16 de dezembro, passando depois para 120 euros.