Jogos Santa Casa

Totoloto: Conheça a chave com os números desta quarta-feira

10 dez, 2025 - 22:55 • Redação

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 1,2 milhões de euros.

A chave vencedora do sorteio do Totoloto desta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 é composta pelos números 13 - 18 - 26 - 48 - 49 + Número da Sorte 11.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 1,2 milhões de euros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.

