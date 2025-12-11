Ouvir
"Berlim" vai roubar quadro de Da Vinci em Sevilha. Vem aí nova temporada do spin-off de "A Casa de Papel"

11 dez, 2025 - 10:41 • João Malheiro

Grupo de ladrões mais conhecido de Espanha vai tentar roubar o quadro "Dama com Arminho". Veja o trailer.

Já há novidades em relação à segunda temporada de "Berlim", a série spin-off de "A Casa de Papel". Entitulada "Berlim e a Dama com Arminho", a nova sequência de episódios tem data de estreia marcada para 15 de maio de 2026.

Nesta segunda parte, Berlim (Pedro Alonso) e o seu grupo voltam a reunir-se para roubar a célebre pintura de Leonardo Da Vinci num cenário único: a cidade de Sevilha.

Inma Cuesta junta-se ao elenco de “Berlim e A Dama com Arminho”, que conta com o regresso de Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández e Joel Sánchez.

"A Casa de Papel" foi um fenómeno global, com milhões de fãs e recordes de audiências. É um dos projetos de língua não inglesa mais bem-sucedidos da Netflix. Este spin-off foca-se em "Berlim", uma das personagens mais populares entre os fãs.

"Berlim e a Dama com Arminho" vai contar com oito episódios. A primeira temporada pode ser vista na Netflix.

