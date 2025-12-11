Lídia Jorge vence Prémio Pessoa de 2025

11 dez, 2025 - 12:03 • Maria João Costa
Aos 79 anos, a escritora Lídia Jorge é a vencedora do Prémio Pessoa 2025. O anúncio foi feito esta quinta-feira no Palácio de Seteais, em Sintra, onde esteve reunido o júri presidido por Francisco Pedro Balsemão. A autora de “Misericórdia” sucede ao compositor de música portuguesa Luís Tinoco distinguido em 2024.
A deliberação foi lida por Francisco Pedro Pinto Balsemão. Nas palavras do júri “a obra de Lídia Jorge incide sobre um espetro muito amplo de temáticas, desde o impacto de situações vivenciais extremas nos seus personagens à recriação de contextos que evocam momentos históricos decisivos da vida portuguesa do último século, em particular no período pós 25 de Abril, como a descolonização, a transição da ditadura para a democracia, a exclusão social e a emergência de novos fenómenos de discriminação e fratura social”.
Na abertura da cerimónia, Francisco Pedro Balsemão referiu que esta é a primeira edição do prémio, sem a participação do seu pai, Francisco Pinto Balsemão, um dos impulsionadores e entusiastas deste prémio. "A sua ausência foi, admito, quase insuportável", afirmou o filho do antigo primeiro-ministro. Balsemão expressou, em nome do júri, a "enorme gratidão pela obra que deixou, concretamente pelo legado que é o Prémio Pessoa".
Este ano o júri foi constituído por Paulo Macedo como vice-presidente, Ana Pinho, Ana Tostões, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Emílio Rui Vilar, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques.
Esta é a 39.ª edição do Prémio Pessoa que no passado já distinguiu entre outros a pianista Maria João Pires, o poeta Vasco Graça Moura, o neurocirurgião João Lobo Antunes, o encenador Luís Miguel Cintra, o arquiteto João Luís Carrilho da Graça, o ensaísta Eduardo Lourenço, os cardeais D. Manuel Clemente e Tolentino Mendonça ou a investigadora Maria Manuel Mota.
