Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 11 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Lídia Jorge vence Prémio Pessoa de 2025

11 dez, 2025 - 12:03 • Maria João Costa

Depois do compositor Luís Tinoco, a escritora Lídia Jorge é a vencedora da edição deste ano do Prémio Pessoa. Júri destaca a sua "intervenção cívica corajosa", que "tem contribuído decisivamente para enriquecer o debate democrático".

A+ / A-

Aos 79 anos, a escritora Lídia Jorge é a vencedora do Prémio Pessoa 2025. O anúncio foi feito esta quinta-feira no Palácio de Seteais, em Sintra, onde esteve reunido o júri presidido por Francisco Pedro Balsemão. A autora de “Misericórdia” sucede ao compositor de música portuguesa Luís Tinoco distinguido em 2024.

Lídia Jorge que é também conselheira de Estado, é a primeira mulher escritora a receber este galardão e a sétima mulher distinguida em 39 edições. Nascida em Boliqueime, no Algarve foi a personalidade escolhida por Marcelo Rebelo de Sousa para o discurso do 10 de junho no ano passado, em Lagos.
Lídia Jorge: “Não quero morrer com a ideia de que não falei o suficiente”

Feira do Livro de Buenos Aires

Lídia Jorge: “Não quero morrer com a ideia de que não falei o suficiente”

Na Feira Livro de Buenos Aires, a cidade de Lisboa(...)

A deliberação foi lida por Francisco Pedro Pinto Balsemão. Nas palavras do júri “a obra de Lídia Jorge incide sobre um espetro muito amplo de temáticas, desde o impacto de situações vivenciais extremas nos seus personagens à recriação de contextos que evocam momentos históricos decisivos da vida portuguesa do último século, em particular no período pós 25 de Abril, como a descolonização, a transição da ditadura para a democracia, a exclusão social e a emergência de novos fenómenos de discriminação e fratura social”.

No passado, autora da "Costa dos Murmúrios" já recebeu, entre outros os prémios Eduardo Lourenço, em 2023 ou o Prémio Médicis para melhor livro estrangeiro. Segundo o júri, a “escrita criativa e diversificada” da autora “tem sido capaz de revelar o poder da literatura para ajudar a compreender os grandes desafios do mundo contemporâneo e a sua intervenção cívica corajosa tem contribuído decisivamente para enriquecer o debate democrático” em Portugal.
Lídia Jorge: "Camões, tal como nós, conheceu uma época de transição, assistiu ao fim de um ciclo"

10 de junho

Lídia Jorge: "Camões, tal como nós, conheceu uma época de transição, assistiu ao fim de um ciclo"

Na cerimónia do Dia de Portugal, de Camões e das C(...)

Na abertura da cerimónia, Francisco Pedro Balsemão referiu que esta é a primeira edição do prémio, sem a participação do seu pai, Francisco Pinto Balsemão, um dos impulsionadores e entusiastas deste prémio. "A sua ausência foi, admito, quase insuportável", afirmou o filho do antigo primeiro-ministro. Balsemão expressou, em nome do júri, a "enorme gratidão pela obra que deixou, concretamente pelo legado que é o Prémio Pessoa".

Com um valor de 70 mil euros, este prémio é uma iniciativa do semanário "Expresso", com o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos que visa reconhecer a atividade de pessoas portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país.

Este ano o júri foi constituído por Paulo Macedo como vice-presidente, Ana Pinho, Ana Tostões, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Emílio Rui Vilar, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques.

Esta é a 39.ª edição do Prémio Pessoa que no passado já distinguiu entre outros a pianista Maria João Pires, o poeta Vasco Graça Moura, o neurocirurgião João Lobo Antunes, o encenador Luís Miguel Cintra, o arquiteto João Luís Carrilho da Graça, o ensaísta Eduardo Lourenço, os cardeais D. Manuel Clemente e Tolentino Mendonça ou a investigadora Maria Manuel Mota.

[Notícia atualizada às 12h47 de 11 de dezembro de 2025 para acrescentar mais contexto]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 11 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Com explicações do Governo, pacote laboral tinha sido aceite de outra forma"

"Com explicações do Governo, pacote laboral tinha sido(...)

Pureza apela a diálogo à esquerda e aponta “exemplo de unidade” dos sindicatos

Pureza apela a diálogo à esquerda e aponta “exemplo de(...)

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)