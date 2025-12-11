Lídia Jorge vence Prémio Pessoa de 2025

Aos 79 anos, a escritora Lídia Jorge é a vencedora do Prémio Pessoa 2025. O anúncio foi feito esta quinta-feira no Palácio de Seteais, em Sintra, onde esteve reunido o júri presidido por Francisco Pedro Balsemão. A autora de “Misericórdia” sucede ao compositor de música portuguesa Luís Tinoco distinguido em 2024. Lídia Jorge que é também conselheira de Estado, é a primeira mulher escritora a receber este galardão e a sétima mulher distinguida em 39 edições. Nascida em Boliqueime, no Algarve foi a personalidade escolhida por Marcelo Rebelo de Sousa para o discurso do 10 de junho no ano passado, em Lagos.

A deliberação foi lida por Francisco Pedro Pinto Balsemão. Nas palavras do júri “a obra de Lídia Jorge incide sobre um espetro muito amplo de temáticas, desde o impacto de situações vivenciais extremas nos seus personagens à recriação de contextos que evocam momentos históricos decisivos da vida portuguesa do último século, em particular no período pós 25 de Abril, como a descolonização, a transição da ditadura para a democracia, a exclusão social e a emergência de novos fenómenos de discriminação e fratura social”. No passado, autora da "Costa dos Murmúrios" já recebeu, entre outros os prémios Eduardo Lourenço, em 2023 ou o Prémio Médicis para melhor livro estrangeiro. Segundo o júri, a “escrita criativa e diversificada” da autora “tem sido capaz de revelar o poder da literatura para ajudar a compreender os grandes desafios do mundo contemporâneo e a sua intervenção cívica corajosa tem contribuído decisivamente para enriquecer o debate democrático” em Portugal.