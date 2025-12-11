Morreu a atriz Glória de Matos

A atriz Glória de Matos morreu esta quinta-feira, aos 89 anos, vítima de insuficiência cardíaca.

Com uma carreira de mais de seis décadas, a artista brilhou nos ecrãs de televisão, como na primeira telenovela portuguesa "Vila Faia", de 1982, e até nas grandes telas como no filme "O Quinto Império – Ontem Como Hoje", de 2004.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Glória de Matos participou na fundação do Grupo de Teatro da Casa da Comédia, mas também foi professora na Escola de Teatro do Conservatório Nacional. A atriz foi ainda assessora da Secretaria de Estados da Cultura, de 1990 a 1992.

A artista pisou, pela última vez, o palco na peça "Odeio-te, Meu Amor", em 2017, no Teatro Nacional D. Maria II.

O velório acontece no sábado entre as 18h00 e as 22h00, na Igreja de S. João de Deus, em Lisboa, avançou o portal da "Sic Notícias". Já cerimónia fúnebre terá lugar no Cemitério do Alto de S. João, no domingo, entre as 12h00 e as 15h30.