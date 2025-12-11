Proibir redes sociais a jovens na Austrália já afeta criadores de conteúdos

Vários criadores de conteúdos australianos relatam quedas no número de seguidores e visualizações um dia depois de o país ter imposto uma proibição abrangente das redes sociais para adolescentes, o que representa riscos para o rendimento e obriga a repensar as estratégias de conteúdo.

Josh Partington, de 29 anos, recebe normalmente 100 mil visualizações nos seus vídeos do TikTok, onde faz sketches de comédia sobre o quotidiano na Austrália. Mas o seu primeiro vídeo desde o início da proibição, na quarta-feira, mal chegou a um décimo disso.

"Os meus vídeos do TikTok e do Instagram de ontem tiveram um desempenho muito abaixo do esperado", disse. "Ambos os vídeos tiveram menos de 10 mil visualizações, o que é muito invulgar para mim".

A Austrália ordenou a 10 das maiores plataformas, incluindo o TikTok, o Instagram (META.O) e o YouTube (GOOGL.O), que bloqueiem o acesso de cerca de um milhão de utilizadores menores de 16 anos, sob pena de multas pesadas.

Enquanto muitos adolescentes lidam com uma nova realidade sem redes sociais, os criadores de conteúdo que passaram anos a cultivar os seus seguidores também sentem os efeitos da perda do seu público mais ativo.

O número de seguidores, principalmente no Instagram, caiu, disseram os criadores à Reuters, enquanto os padrões de engagement — gostos, comentários e visualizações — também mudaram.

Se a tendência se mantiver, isto poderá representar um problema num setor onde as métricas são um fator determinante para a receita proveniente de contratos com marcas e anunciantes.

Outros também criaram contas em plataformas alternativas que ainda não foram afetadas pela proibição ou configuraram listas de e-mail para manter o contacto com os seus jovens seguidores.

Partington, que tem um total de 100 mil seguidores no TikTok e no Instagram, disse que a proibição eliminou cerca de 1.500 seguidores do Instagram. Se o TikTok seguisse o mesmo caminho, "é definitivamente um pouco assustador", disse.

"Grande parte do meu público com menos de 16 anos é incrivelmente envolvido e é uma grande parte da razão pela qual os meus vídeos têm sucesso."

Disse que perder seguidores poderia ter impacto no trabalho que faz com as marcas e nos seus rendimentos, mas ainda não estava em pânico. "Embora não seja o ideal, estou confiante de que me posso adaptar e continuar a desenvolver as minhas plataformas."

O comediante Mitch Dale, de 30 anos, disse que, embora a maioria dos seus 200 mil seguidores sejam adultos, perder os seus fãs mais jovens reduziria os seus níveis iniciais de envolvimento e fá-lo-ia repensar os seus horários de publicação de conteúdos.

"Sempre tive como objetivo publicar no TikTok fora do horário escolar, às 15h30, quando as crianças chegam a casa e começam a usar os telemóveis. Por isso, talvez repense isso", disse.

O músico indie Harry Kirby, de 18 anos, tem mais de 180 mil seguidores nas redes sociais. Disse que "uma boa parte" deles tem menos de 16 anos e que já perdeu mil seguidores no Instagram.

"Eles simplesmente desapareceram", disse. "É realmente horrível perder o contacto direto com os fãs".

O governo informou que cerca de 200 mil contas foram desativadas só no TikTok desde que a proibição entrou em vigor.

A agência reguladora da Internet vai solicitar que todas as plataformas afetadas informem quantas contas de menores de 16 anos ainda estão ativas, disse a ministra das Comunicações, Anika Wells, na quinta-feira.