CCDR Norte celebra o Douro com espetáculo protagonizado por jovens estudantes

12 dez, 2025 - 10:15 • Olímpia Mairos

A+ / A-

Cerca de duzentos alunos durienses vão subir ao palco no espetáculo “Douro, património de diversidades”, que estreia a 14 de dezembro no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego. O evento assinala o 24.º aniversário da inscrição do Alto Douro Vinhateiro na lista do Património Mundial da UNESCO e contará com a presença do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.

A iniciativa é promovida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), que este ano decidiu entregar o protagonismo das celebrações às novas gerações.

“Queremos que os jovens compreendam que o Douro não é apenas uma paisagem, é uma forma de ser e de estar — um território que se recria permanentemente e que levamos connosco para qualquer lugar”, afirma o presidente da CCDR Norte, António Cunha.

Com 90 minutos de duração, o espetáculo junta estudantes entre os 10 e os 18 anos, que se transformam em embaixadores das tradições e expressões culturais dos seus concelhos. Sob orientação dos professores, os jovens reinterpretam rituais, sabores, palavras e sonoridades do território, transformando-os em criações artísticas originais.

Entre dança contemporânea, leituras declamadas, recriação de rituais e canções tradicionais, “Douro, património de diversidades” pretende mostrar um Douro vivo, plural e autêntico, património da Humanidade desde 2001.

“Este espetáculo é o culminar de um trabalho de proximidade com os 19 municípios durienses, com as escolas e com os professores embaixadores, que têm desenvolvido projetos criativos notáveis em contexto educativo. É um trabalho que nem sempre se vê, mas que existe e tem grande valor”, sublinha António Cunha.

O projeto, que conta com o apoio da Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM Douro) e da Liga dos Amigos do Douro Património Mundial (LADPM), integra-se nas comemorações do 20.º aniversário da Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais.

