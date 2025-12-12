Marco Martins dá "rosto às pessoas que estavam de costas" na rusga do Martim Moniz

A fotografia de vários imigrantes perfilados, de costas e braços no ar, ao longo da rua do Benformoso, em Lisboa, não saiu da memória de Marco Martins. O encenador quis conhecer os rostos que estavam escondidos e desvendar as histórias de vida daqueles que foram alvo da rusga da PSP, na zona do Martim Moniz, há um ano. O resultado está traduzido no espetáculo “Um inimigo do Povo” que estreia sábado no Theatro Circo, em Braga. Esta encomenda da Capital Portuguesa da Cultura leva ao palco um conjunto de imigrantes que, na primeira pessoa, relatam as suas vidas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Aquele fotografia é icónica na forma como nós passamos a lidar com a imigração. Eu morei perto da rua do Benformoso quando era miúdo e era quase uma prova passar na rua nos anos 80, com todos os problemas de droga e prostituição. A rua hoje é muito mais segura”, refere o encenador. Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, Marco Martins explica: “A ideia foi fazer o espetáculo com as pessoas que tinham estado presentes na rusga de 19 de dezembro de 2024, mas muitas já não estavam cá. Conseguimos, no entanto, ter uma no espetáculo”, diz o encenador. A este juntam-se outros elementos das comunidades da Índia, Paquistão, Nepal ou Bangladesh. A Marco Martins interessou explorar as vivências pessoais daqueles que aderiram ao projeto artístico. “Algo muito importante foi combater esta ideia de massa uniforme de pessoas, esta desumanização quando se fala em imigração, como se fosse uma massa sem rosto” e por isso “cada história é particular e diferente”.

Exemplo disso são as histórias de Amin, Shohel e Kamal. São três dos imigrantes artistas que integram o espetáculo com as suas histórias de vida. Em comum têm o facto de virem do Bangladesh, mas o percurso que os trouxe até Portugal é bem distinto e em alguns dos casos passou por muitos outros países. Em Portugal querem ou estão a trabalhar. No caso de Amin, é hoje entregador de comida. “Neste palco, mostramos a vida de antes no nosso país, aquilo que fazíamos e também o que fazemos aqui”, explica-nos em inglês. “Em Portugal trabalho na entrega de comida, mas no meu país com o meu trabalho eu tinha outro estatuto. Quando estou aqui, não sou a mesma pessoa. São vidas diferentes, estatutos diferentes e neste espetáculo represento estas duas vidas”, diz-nos, mas confessa tem “muitas saudades” da sua outra vida. À procura de trabalho continua Shohel. Este engenheiro informático saiu do Bangladesh por amor, porque não queria um casamento de conveniência. Em Portugal diz que encontrou a liberdade. “Aqui eu consigo respirar. Eu deixei o meu país, emigrei, porque o meu povo fez coisas más que foram muito tóxicas para a minha vida. Eu quero ser livre, respirar. Por isso para mim, Portugal é um sítio onde respiro”, conta-nos em inglês.