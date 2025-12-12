Ouvir
RTP garante que vai participar na Eurovisão, mesmo com boicote de artistas

12 dez, 2025 - 08:36 • João Malheiro

17 músicos e intérpretes, entre os quais Cristina Branco e Bateu Matou, criticaram a RTP por se mostrar favorável à participação de Israel

A+ / A-

A RTP garantiu que vai participar na Eurovisão, apesar dos artistas de 11 das 16 canções concorrentes ao Festival da Canção terem anunciado um boicote ao concurso europeu contra Israel.

No Telejornal desta quarta-feira, o canal público reconheceu a posição de 17 artistas que participam no Festival da Canção deste ano, mas reitera o seu compromisso em participar no evento,apesar da polémica à volta.

Em comunicado, 17 músicos e intérpretes, entre os quais Cristina Branco e Bateu Matou, criticaram a RTP por se mostrar favorável à participação de Israel, que acusam de violar direitos humanos na guerra na Faixa de Gaza.

Os concorrentes anunciaram esta quarta-feira a recusa em representar Portugal no Festival Eurovisão 2026, caso vençam o Festival da Canção da RTP. Uma posição que é, de resto, viável, já que os estatutos do Festival da Canção prevêem, precisamente, que o vencedor do Festival da Canção não tenha de representar obrigatoriamente Portugal na Eurovisão.

Ainda esta quarta-feira a Islândia juntou-se ao grupo de países, como a Irlanda ou Espanha, que este ano não participam na Eurovisão.

A 60.ª edição do Festival da Canção vai decorrer em fevereiro e março de 2026, repartida, como habitualmente, em duas semifinais a 21 e 28 de fevereiro e a final no dia 7 de março.

