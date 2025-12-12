Ouvir
Protesto

Vencedor da Eurovisão Nemo devolve troféu em protesto contra participação de Israel

12 dez, 2025 - 15:58 • Cristina Nascimento

Artista considera que há um conflito entre os ideais defendidos pelo Festival Eurovisão da Canção e a continuidade de Israel no evento.

O vencedor do Festival Eurovisão da Canção de 2024, Nemo, anunciou que vai devolver o seu troféu em protesto contra a continuidade da participação de Israel no concurso.

O cantor suíço, de 26 anos, justificou a sua decisão por identificar um “conflito claro” entre a presença de Israel na competição e os ideais de “unidade, inclusão e dignidade” que o festival afirma defender.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Numa declaração publicada no Instagram esta quinta-feira, Nemo afirmou que a decisão da União Europeia de Radiodifusão (EBU) de manter Israel no evento já não está alinhada com os valores centrais do concurso.

“A participação contínua de Israel, num momento que a Comissão de Inquérito Internacional Independente da ONU classificou como genocídio, revela um claro conflito entre esses ideais e a decisão tomada pela EBU”, afirmou o artista, citando um relatório divulgado em setembro.

Nemo assegura “estar imensamente grato pela comunidade em torno deste concurso e por tudo o que esta experiência me ensinou enquanto pessoa e artista", mas, acrescenta, considera que o troféu "já não pertence à minha prateleira”.

O artista termina o vídeo a colocar o troféu numa caixa de cartão, explicando que será enviado de volta para a sede da EBU, em Genebra.

Em declarações à BBC, Martin Green, diretor do Festival Eurovisão da Canção, disse que a organização tomou conhecimento da decisão “com tristeza” e garantiu respeitar a posição de Nemo.

Nemo torna pública a sua decisão num contexto de crescente tensão em torno do evento devido à guerra em Gaza. Cinco países - Islândia, Espanha, Irlanda, Eslovénia e Países Baixos - já anunciaram que irão boicotar a próxima edição por Israel continuar autorizado a participar.

Em Portugal, a participação de Israel também está a ser contestada por pelo menos 17 músicos e intérpretes, entre os quais Cristina Branco, Bateu Matou, Rita Dias e Djodje. Os artistas anunciaram recentemente que vão recusar representar Portugal no Festival Eurovisão 2026, caso vençam o Festival da Canção da RTP e a RTP mantenha a decisão de participar na edição deste ano do Festival Eurovisão da Canção.

Tópicos
Saiba Mais
