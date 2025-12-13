Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 14 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Já olhou para o céu? Hoje há chuva de estrelas

13 dez, 2025 - 22:48 • Carla Fino , Daniela Espírito Santo

"Chuva" de meteoros Gemínidas atinge pico esta madrugada. "Estrelas cadentes" poderão ultrapassar uma centena por hora.

A+ / A-

Esta madrugada há chuva de estrelas, visível em Portugal Continental. É uma das mais intensas do ano e poderão ser visíveis mais de uma centena de meteoros por hora, esta madrugada.

Esta chuva de meteoros é conhecida como Gemínidas e atinge o seu pico nas noites de 13 e 14 de dezembro. Em 2025, o fenómeno acontece perto da Lua Nova, o que ajuda à observação, uma vez que o céu está, esta madrugada, mais escuro.

Segundo explica o OASA - Observatório Astronómico de Santana, Açores, as Gemínidas é uma das chuvas de meteoros "mais impressionantes" que se podem observar ao longo do ano. Ao contrário do que acontece na maioria destes casos, esta chuva de meteoros não foi produzida por cometas, mas sim por fragmentos de um asteróide, que foi identificado, avança a o OASA, em 1983.

Esta "chuva" já está a acontecer desde dia 4 de dezembro, mas deve atingir o seu ponto mais alto esta noite, por volta das duas da manhã. Antes disso, dezenas de estrelas cadentes poderão ser visualizadas, principalmente a partir da meia-noite.

Quem quiser aproveitar o apogeu deste fim-de-semana e aumentar as hipóteses de vislumbrar uma "estrela cadente" pode sempre seguir as dicas deste observatório astronómico: encontrar o local mais escuro e afastado de luzes artificiais, procurar localizar a constelação de Gémeos no céu (usando, por exemplo, aplicações especializadas em mapeamento de estrelas) e, sobretudo, ter alguma paciência.

O fenómeno há-de continuar até 17 de dezembro e, segundo o OASA, não é necessário um telescópio para visualizar uma das centenas de meteoros que vão cruzar os céus nas próximas noites.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 14 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?