Já olhou para o céu? Hoje há chuva de estrelas

Esta madrugada há chuva de estrelas, visível em Portugal Continental. É uma das mais intensas do ano e poderão ser visíveis mais de uma centena de meteoros por hora, esta madrugada.

Esta chuva de meteoros é conhecida como Gemínidas e atinge o seu pico nas noites de 13 e 14 de dezembro. Em 2025, o fenómeno acontece perto da Lua Nova, o que ajuda à observação, uma vez que o céu está, esta madrugada, mais escuro.

Segundo explica o OASA - Observatório Astronómico de Santana, Açores, as Gemínidas é uma das chuvas de meteoros "mais impressionantes" que se podem observar ao longo do ano. Ao contrário do que acontece na maioria destes casos, esta chuva de meteoros não foi produzida por cometas, mas sim por fragmentos de um asteróide, que foi identificado, avança a o OASA, em 1983.

Esta "chuva" já está a acontecer desde dia 4 de dezembro, mas deve atingir o seu ponto mais alto esta noite, por volta das duas da manhã. Antes disso, dezenas de estrelas cadentes poderão ser visualizadas, principalmente a partir da meia-noite.