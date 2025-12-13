Já olhou para o céu? Hoje há chuva de estrelas

13 dez, 2025 - 22:48 • Carla Fino , Daniela Espírito Santo
Esta madrugada há chuva de estrelas, visível em Portugal Continental. É uma das mais intensas do ano e poderão ser visíveis mais de uma centena de meteoros por hora, esta madrugada.
Esta chuva de meteoros é conhecida como Gemínidas e atinge o seu pico nas noites de 13 e 14 de dezembro. Em 2025, o fenómeno acontece perto da Lua Nova, o que ajuda à observação, uma vez que o céu está, esta madrugada, mais escuro.
Segundo explica o OASA - Observatório Astronómico de Santana, Açores, as Gemínidas é uma das chuvas de meteoros "mais impressionantes" que se podem observar ao longo do ano. Ao contrário do que acontece na maioria destes casos, esta chuva de meteoros não foi produzida por cometas, mas sim por fragmentos de um asteróide, que foi identificado, avança a o OASA, em 1983.
Esta "chuva" já está a acontecer desde dia 4 de dezembro, mas deve atingir o seu ponto mais alto esta noite, por volta das duas da manhã. Antes disso, dezenas de estrelas cadentes poderão ser visualizadas, principalmente a partir da meia-noite.
Quem quiser aproveitar o apogeu deste fim-de-semana e aumentar as hipóteses de vislumbrar uma "estrela cadente" pode sempre seguir as dicas deste observatório astronómico: encontrar o local mais escuro e afastado de luzes artificiais, procurar localizar a constelação de Gémeos no céu (usando, por exemplo, aplicações especializadas em mapeamento de estrelas) e, sobretudo, ter alguma paciência.
O fenómeno há-de continuar até 17 de dezembro e, segundo o OASA, não é necessário um telescópio para visualizar uma das centenas de meteoros que vão cruzar os céus nas próximas noites.