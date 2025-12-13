Ouvir
Velocidade Furiosa com Ronaldo? Vin Diesel refere "papel" escrito para o jogador

13 dez, 2025 - 10:25 • João Pedro Quesado

O 11.º filme "Velocidade Furiosa", com o nome "Velocidade Furiosa X Parte 2", está previsto para 2027.

A+ / A-

Uma publicação do ator Vin Diesel dá a entender que Cristiano Ronaldo pode fazer parte do próximo filme da saga "Velocidade Furiosa".

Na rede social Instagram, Mark Sinclair Vincent (conhecido como Vin Diesel) publicou uma foto com o jogador português, escrevendo que "toda a gente perguntou, ele vai estar na mitologia Velocidade Furiosa", e que "escrevemos um papel para ele".

Segundo publicações especializadas, o ator com o papel de Dominic Toretto na série de filmes iniciada em 2001 editou a publicação. Inicialmente, esta fazia apenas referência à participação não-concretizada de Ronaldo numa prequela da saga "Velocidade Furiosa", a curta-metragem "Los Bandoleros", de 2009.

O 11.º filme "Velocidade Furiosa", com o nome "Velocidade Furiosa X Parte 2", está previsto para 2027. Além de Vin Diesel, está confirmada a participação de Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Dwayne Johnson, Nathalie Emmanuel, Jason Statham, e Jason Mamoa, entre outros.

