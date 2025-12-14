"Telepatia" e "Ali Babá". Morreu Nuno Rodrigues, músico e fundador da Banda do Casaco

O músico e editor Nuno Rodrigues, fundador do grupo Banda do Casaco e da editora Companhia Nacional de Música, morreu este domingo em Cascais aos 76 anos, disse à Lusa fonte próxima da família. De acordo com a mesma fonte, o músico morreu no Hospital de Cascais. Nuno Rodrigues, nascido em Lisboa em 1949, integrou os Música Novarum e Family Afair antes de fundar, em 1973, juntamente com António Avelar Pinho, o grupo Banda do Casaco, um dos mais vanguardistas daquela década da música portuguesa. Com a Banda do Casaco, Nuno Rodrigues editou álbuns como "Dos Benefícios dum Vendido no Reino dos Bonifácios" (1975), "Hoje há Conquilhas, Amanhã Não Sabemos" (1977) ou "Contos da Barbearia" (1978).

O grupo tinha "uma atitude politicamente desalinhada" e a música criada era "um exercício satírico de desconstrução social permanente", refere a biografia da banda na "Enciclopédia da Música Ligeira Portuguesa", de Luís Pinheiro de Almeida e João Pinheiro de Almeida. A Banda do Casaco, que duraria uma década, integrou ainda músicos como Celso Carvalho, António Pinheiro da Silva, Carlos Zíngaro, Né Ladeiras, Mena Amaro, Cândida Branca Flor e Gabriela Schaff, propondo uma sonoridade que saltava os muros do rock, do jazz, da folk e da música tradicional.

Nuno Rodrigues também compôs para outros artistas, como "Telepatia", com Ana Zanatti, para a voz de Lara Li, e para várias edições do Festival da Canção, nomeadamente "Verde Pino" (1971) para a cantora Daphne e, possivelmente o maior sucesso, "Ali Babá (Um Homem das Arábias)" (1981), coescrito com António Avelar Pinho e interpretado pelas Doce. A título de exemplo, em dupla com Avelar Pinho, Nuno Rodrigues assinaria ainda a direção e coautoria de algumas das músicas da banda sonora, publicada depois em álbum, do programa televisivo da RTP "Fungagá da Bicharada" (1976). Além da Banda do Casaco, Nuno Rodrigues trabalhou igualmente em produção na Valentim de Carvalho, para os Trovante, os Petrus Castrus ou para António Variações, e dirigiu a editora Transmédia, pela qual saíram álbuns de José Afonso, Júlio Pereira, Fernando Tordo, Luís Cília, Né Ladeiras Peste & Sida e Tarântula.