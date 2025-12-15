Ouvir
"Apagão", "flotilha" e "tarefeiro" nas palavras do ano destacadas pela Academia das Ciências

15 dez, 2025 - 21:28 • Lusa

Lista inclui outros termos como "conclave", "refugiado climático", "soberania digital", "desinformação" ou "assistente conversacional".

As palavras "apagão", "flotilha" e "tarefeiro" estão entre as 15 que mais se destacaram este ano, divulgou hoje a equipa de lexicografia da Academia das Ciências de Lisboa.

A equipa identificou 15 termos que tiveram mais evidência este ano, "espelhando acontecimentos marcantes, discussões sociais relevantes e mudanças linguísticas motivadas pela tecnologia, pela política e pela cultura".

Além de "apagão", "flotilha" e "tarefeiro", a lista inclui os termos "conclave", "refugiado climático", "soberania digital", "desinformação", "assistente conversacional", "incêndio", "canícula", "orçamento retificativo", "habitação acessível", "ecoansiedade", "ciberataque" e "greve".

Estas conclusões têm por base a consulta do Dicionário da Língua Portuguesa, da Academia.

Segundo a Academia, o Dicionário demonstra uma "expansão constante" e consolida-se "como um instrumento lexicográfico de referência".

"Ao longo deste ano, voltou a verificar-se um crescimento muito expressivo no número de utilizadores e de consultas, o que confirma a pertinência e o dinamismo do trabalho realizado pelo Instituto de Lexicologia e Lexicografia da Língua Portuguesa".

O Dicionário está disponível "online" em https://dicionario.acad-ciencias.pt/.

Saiba Mais
