Campanha de monitorização do lince-ibérico atinge número recorde de capturas

15 dez, 2025 - 09:40 • Olímpia Mairos
A campanha anual de monitorização do lince-ibérico em Portugal alcançou, em 2025, um número recorde de capturas desde o início destes trabalhos, em 2018.
De acordo com Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), entre 29 de setembro e 9 de dezembro, foram capturados 35 linces-ibéricos que vivem em liberdade, no âmbito de uma iniciativa destinada a avaliar o estado de conservação da espécie no território nacional.
Os trabalhos decorreram durante 26 dias na zona do Vale do Guadiana, que começaram a sul, em Odeleite, e terminaram a norte, na zona de Serpa.
“Nas oito áreas exploradas foram capturados 35 linces, nove deles ainda juvenis. Vinte e dois animais receberam colares emissores equipados com tecnologia LoRaWAN, capazes de comunicar com a plataforma Waze e alertar condutores sempre que um lince se aproxima de troços de estradas perigosos”, indica o ICNF.
As campanhas são realizadas anualmente pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e têm como principal objetivo a recolha de informação sanitária rigorosa, considerada a base do esforço de conservação do lince-ibérico.
Cada exemplar capturado é identificado, fotografado, examinado e vacinado, sendo ainda recolhidas amostras para análises biológicas e genotipagem. Sempre que possível, os animais são equipados com colares emissores, que permitem detetar precocemente problemas de saúde e compreender padrões de comportamento e deslocação.
Segundo o ICNF, os dados recolhidos têm sido fundamentais para identificar riscos concretos no terreno, nomeadamente os troços de estrada mais perigosos, onde a velocidade automóvel aliada à curiosidade natural dos linces representa uma ameaça significativa à sobrevivência da espécie. Após a conclusão dos procedimentos, todos os animais são libertados no seu habitat natural.
A campanha envolveu diversos técnicos, vigilantes da natureza e agentes florestais, cujo trabalho e persistência fizeram de 2025 o ano com mais capturas e mais linces marcados desde o início do programa. Esta foi também a última campanha integrada no projeto LIFE Lynxconnect, uma iniciativa conjunta de Portugal e Espanha dedicada à recuperação e consolidação da população de lince-ibérico na Península Ibérica.
Recorde-se que, em 2024, o lince-ibérico deixou de ser classificado como espécie “Em Perigo” de extinção a nível ibérico, passando a constar como “Vulnerável” na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas.
Esta recuperação é considerada um dos exemplos mais bem-sucedidos de conservação de espécies ameaçadas a nível mundial, resultado do esforço continuado das administrações públicas, entidades setoriais, proprietários privados, sociedade civil e da União Europeia, através do programa LIFE.
De acordo com o último Censo do Lince-ibérico, realizado em 2024, a população total da espécie ultrapassou pela primeira vez os 2.400 exemplares. Foram recenseados 2.401 linces, dos quais 2.047 em Espanha (85,3%) e 354 em Portugal (14,7%). Deste total, 1 557 são adultos ou subadultos e 844 são crias nascidas em liberdade.