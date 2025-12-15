Campanha de monitorização do lince-ibérico atinge número recorde de capturas

A campanha anual de monitorização do lince-ibérico em Portugal alcançou, em 2025, um número recorde de capturas desde o início destes trabalhos, em 2018.

De acordo com Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), entre 29 de setembro e 9 de dezembro, foram capturados 35 linces-ibéricos que vivem em liberdade, no âmbito de uma iniciativa destinada a avaliar o estado de conservação da espécie no território nacional.

Os trabalhos decorreram durante 26 dias na zona do Vale do Guadiana, que começaram a sul, em Odeleite, e terminaram a norte, na zona de Serpa.

“Nas oito áreas exploradas foram capturados 35 linces, nove deles ainda juvenis. Vinte e dois animais receberam colares emissores equipados com tecnologia LoRaWAN, capazes de comunicar com a plataforma Waze e alertar condutores sempre que um lince se aproxima de troços de estradas perigosos”, indica o ICNF.

As campanhas são realizadas anualmente pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e têm como principal objetivo a recolha de informação sanitária rigorosa, considerada a base do esforço de conservação do lince-ibérico.

Cada exemplar capturado é identificado, fotografado, examinado e vacinado, sendo ainda recolhidas amostras para análises biológicas e genotipagem. Sempre que possível, os animais são equipados com colares emissores, que permitem detetar precocemente problemas de saúde e compreender padrões de comportamento e deslocação.